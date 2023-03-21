Співаковський відповів Козловському: Рух може стати сателітом Шахтаря - це не інсайд, це версія

Журналіст, ведучий ТаТоТаке Михайло Співаковський відреагував на пост засновника Руха Григорій Козловського.

"Шановний Григорію Петровичу, дякую за увагу, піар, каламбури та витрачений на мене і цей колаж час ВАШИМИ МЕДІЙНИКАМИ. А також за те, що Ви запам'ятали, що я все ж таки працюю у ТаТоТаке, а не на Трибуні, як думали минулого разу. Мені насправді дуже приємно.

Дві прості думки особисто для Вас:

1) Ніхто не говорив про те, що Рух продасть в Динамо трьох гравців. Мова йшла про інтерес з боку ДК. І Ви чудово знаєте, що це правда. Прошу не перекручувати мої слова.

2) По ситуації з Шахтарем - це не інсайд. Це версія. Ви маєте розуміти різницю. Рух МОЖЕ стати сателітом ШД, а може й НЕ СТАТИ.

Якщо не стане, особисто я буду дуже радий вашій незалежності. Якщо станеться, то Ви праві, це буде постановка. Можливо, недолуга, а можливо, й доволі ретельно прорахована. Одно "але" - сценаристом, режисером, виконавцем головної ролі там буду не я. А ви та представники "Шахтаря".

Якщо б Ви відвідали вистави "Чорного Квадрату", Ви б знали, що ми пишемо дотепніше. Але іноді, можливо, не так смішно. До речі, я Вас запрошую до нашого театру, коли повернетесь в Україну.

Скажемо так - для чистоти порівняння.

P.S. Одне питання. Якщо здійсниться прогнозоване нами у другій версії призначення Віталія Пономарьова на посаду тренера Руха, ви зможете також публічно визнати, що політ моєї фантазії повністю співпадає з вашою реальністю?" - написав Співаковський в коментарях до посту Козловського.