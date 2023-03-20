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Рашфорд, Маунт та Поуп пропустять матчі проти Італії та України

Сьогодні 17:33 216 0
Саутгейт довикликав лише воротаря Тоттенгема Фрейзера Форстера
Рашфорд, Маунт та Поуп пропустять матчі проти Італії та України
Фото: Getty Images
#Збірна України з футболу, #Поуп, #Мейсон Маунт, #збірна Англії з футболу, #Маркус Рашфорд, #Євро-2024

Джерело - Чемпіон.

У збірній Англії відбулися зміни у заявці на стартові матчі кваліфікації Євро-2024 проти Італії та України.

Про це повідомляє Футбольна асоціація Англії.

Через пошкодження команді не допоможуть голкіпер Ньюкасла Нік Поуп, півзахисник Челсі Мейсон Маунт та нападник Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд.

Головний тренер Гарет Саутгейт довикликав лише воротаря Тоттенгема Фрейзера Форстера.

Раніше виконувач обов'язків головного тренер України Руслан Ротань викликав до збірної 26 гравців.

Національна команда розпочне свій збір 20 березня в Лондоні. Перший матч відбору Євро-2024, проти Англії, відбудеться 26 березня на Вемблі. Всі квитки на матч вже продано.

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