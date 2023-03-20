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Збірна Англії провела заміну воротаря перед матчами відбору Євро-2024 з Україною та Італією

Сьогодні 13:41 504 0
У збірній Англії одна зміна перед матчами з Італією та Англією
Збірна Англії провела заміну воротаря перед матчами відбору Євро-2024 з Україною та Італією

Джерело - Чемпіон.

Збірна Англії провела заміну в списку гравців, запрошених на стартові матчі відбору чемпіонату Європи з футболу проти Італії та України.

Голкіпер Ньюкасла Нік Поуп не зможе взяти участь у прийдешніх матчах через травму. Відтак виклик до збірної відтак отримав Фрейзер Форстер, що грає за Тоттенгем.

35-річний воротар востаннє виступав за Англію ще у 2016-му, а загалом провів за "Трьох левів" шість матчів.

Оновлений склад Англії на матчі проти Італії та України

Воротарі: Джордан Пікфорд (Евертон), Аарон Рамсдейл (Арсенал), Фрейзер Форстер (Тоттенгем)

Захисники: Бен Чілвелл, Ріс Джеймс (обидва - Челсі), Ерік Даєр (Тоттенгем), Марк Гуехі (Крістал Пелас), Гаррі Магвайр, Люк Шоу (обидва - Манчестер Юнайтед), Джон Стоунз, Кайл Вокер (обидва - Манчестер Сіті), Кіран Тріпп'єр (Ньюкасл)

Півзахисники: Деклан Райс (Вест Гем), Келвін Філліпс (Манчестер Сіті), Джордан Гендерсон (Ліверпуль), Мейсон Маунт, Конор Галлахер (обидва - Челсі), Джуд Беллінгем (Боруссія Дортмунд, Німеччина), Джеймс Меддісон (Лестер)

Нападники: Філ Фоден, Джек Гріліш (обидва - Манчестер Сіті), Маркус Рашфорд (Манчестер Юнайтед), Гаррі Кейн (Тоттенгем), Букайо Сака (Арсенал), Айван Тоні (Брентфорд)

Раніше виконувач обов'язків головного тренер України Руслан Ротань викликав до збірної 26 гравців.

Національна команда розпочне свій збір 20 березня в Лондоні. Перший матч відбору Євро-2024, проти Англії, відбудеться 26 березня на Вемблі. Всі квитки на матч вже продано.

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