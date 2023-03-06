Ротань назвав заявку збірної України на матч проти Англії

Джерело - uaf.ua.
Тренерський штаб збірної України визначився зі списком гравців на березневий збір.
Про це повідомляє УАФ.
Виконувач обов’язків головного тренера національної команди України Руслан Ротань викличе 26 гравців:
Воротарі: Андрій Лунін (Реал Мадрид, Іспанія), Анатолій Трубін, Дмитро Різник (обидва — Шахтар Донецьк).
Захисники: Олександр Караваєв (Динамо Київ), Микола Матвієнко, Юхим Конопля (обидва — Шахтар Донецьк), Віталій Миколенко (Евертон Ліверпуль, Англія), Ілля Забарний (Борнмут, Англія), Едуард Соболь (Страсбур, Франція), Олександр Сваток, Едуард Сарапій (обидва — Дніпро-1 Дніпро).
Півзахисники: Тарас Степаненко, Олександр Зубков, Георгій Судаков, Артем Бондаренко (усі — Шахтар Донецьк), Сергій Сидорчук, Віталій Буяльський (обидва — Динамо Київ), Олександр Піхальонок (Дніпро-1 Дніпро), Андрій Ярмоленко (Аль-Айн, ОАЕ), Руслан Маліновський (Олімпік Марсель, Франція), Олександр Зінченко (Арсенал Лондон, Англія), Віктор Циганков (Жирона, Іспанія), Михайло Мудрик (Челсі Лондон, Англія), Євген Коноплянка (Краковія Краків, Польща).
Нападники: Роман Яремчук (Брюгге, Бельгія), Артем Довбик (Дніпро-1 Дніпро).
Національна команда розпочне свій збір 20 березня в Лондоні. Перший матч відбору Євро-2024 — проти Англії відбудеться 26 березня на Вемблі. Всі квитки на матч вже продано.
Також був визначений резерв збірної, до якого ввійшли 13 гравців:
Воротарі: Андрій Пятов (Шахтар Донецьк), Микита Шевченко (Олександрія).
Польові гравці: Олександр Тимчик, Денис Попов (обидва — Динамо Київ), Валерій Бондар, Богдан Михайліченко, Дмитро Криськів, Данило Сікан, Єгор Назарина (усі — Шахтар Донецьк), Олексій Гуцуляк (Дніпро-1 Дніпро), Денис Мірошніченко (Олександрія), Віктор Коваленко (Спеція, Італія), Данило Ігнатенко (Бордо, Франція).
Нагадаємо, у лютому УАФ призначила Руслана Ротаня виконувачем обов’язків головного тренера національної збірної України. Угода з фахівцем буде чинною до моменту набрання чинності контракту із Сергієм Ребровим, з яким ведуться переговори.