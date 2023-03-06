Головне
Ротань назвав заявку збірної України на матч проти Англії
Сьогодні 14:14 317
Чемпіонат Європи з легкої атлетики-2023: всі переможці та призери
Сьогодні 15:26 39
Львів дотиснув Минай у 16 турі УПЛ
Сьогодні 14:58 217 1
Може, Ломаченко вже штурмує військомат. Спортивний журналіст рік як на війні
Сьогодні 14:00 6556
Костюк - восьма українська тенісистка-переможниця турніру WTA
Сьогодні 13:24 942
Україна завоювала 4 нагороди на чемпіонаті Європи з легкої атлетики-2023: медальний залік
Сьогодні 13:23 512
Рейтинг ATP: Крутих - перша ракетка України
Сьогодні 13:07 44846
Зозуля забив фірмовий переможний гол у ворота другої команди Реала - ВІДЕО
Сьогодні 12:28 595
Рейтинг WTA: Костюк оновила особистий рекорд
Сьогодні 09:38 272950
Костюк: Хочу присвятити цей титул Україні
Сьогодні 08:10 1047
Прямі трансляції

Ротань назвав заявку збірної України на матч проти Англії

Сьогодні 14:14 317 0
У список увійшло 26 гравців
Ротань назвав заявку збірної України на матч проти Англії
ФОТО: УАФ
#Руслан Ротань

Джерело - uaf.ua.

Тренерський штаб збірної України визначився зі списком гравців на березневий збір.

Про це повідомляє УАФ.

Виконувач обов’язків головного тренера національної команди України Руслан Ротань викличе 26 гравців:

Воротарі: Андрій Лунін (Реал Мадрид, Іспанія), Анатолій Трубін, Дмитро Різник (обидва — Шахтар Донецьк).

Захисники: Олександр Караваєв (Динамо Київ), Микола Матвієнко, Юхим Конопля (обидва — Шахтар Донецьк), Віталій Миколенко (Евертон Ліверпуль, Англія), Ілля Забарний (Борнмут, Англія), Едуард Соболь (Страсбур, Франція), Олександр Сваток, Едуард Сарапій (обидва — Дніпро-1 Дніпро).

Півзахисники: Тарас Степаненко, Олександр Зубков, Георгій Судаков, Артем Бондаренко (усі — Шахтар Донецьк), Сергій Сидорчук, Віталій Буяльський (обидва — Динамо Київ), Олександр Піхальонок (Дніпро-1 Дніпро), Андрій Ярмоленко (Аль-Айн, ОАЕ), Руслан Маліновський (Олімпік Марсель, Франція), Олександр Зінченко (Арсенал Лондон, Англія), Віктор Циганков (Жирона, Іспанія), Михайло Мудрик (Челсі Лондон, Англія), Євген Коноплянка (Краковія Краків, Польща).

Нападники: Роман Яремчук (Брюгге, Бельгія), Артем Довбик (Дніпро-1 Дніпро).

Національна команда розпочне свій збір 20 березня в Лондоні. Перший матч відбору Євро-2024 — проти Англії відбудеться 26 березня на Вемблі. Всі квитки на матч вже продано.

Також був визначений резерв збірної, до якого ввійшли 13 гравців:

Воротарі: Андрій Пятов (Шахтар Донецьк), Микита Шевченко (Олександрія).

Польові гравці: Олександр Тимчик, Денис Попов (обидва — Динамо Київ), Валерій Бондар, Богдан Михайліченко, Дмитро Криськів, Данило Сікан, Єгор Назарина (усі — Шахтар Донецьк), Олексій Гуцуляк (Дніпро-1 Дніпро), Денис Мірошніченко (Олександрія), Віктор Коваленко (Спеція, Італія), Данило Ігнатенко (Бордо, Франція).

Нагадаємо, у лютому УАФ призначила Руслана Ротаня виконувачем обов’язків головного тренера національної збірної України. Угода з фахівцем буде чинною до моменту набрання чинності контракту із Сергієм Ребровим, з яким ведуться переговори.

Коментарі ()
Популярне зараз
Зимовий кубок ПФЛ: календар змагань, результати матчів, турнірна таблиця Зимовий кубок ПФЛ: календар змагань, результати матчів, турнірна таблиця 7852
Рейтинг ATP: Крутих - перша ракетка України Рейтинг ATP: Крутих - перша ракетка України 44846
Відео дня - переможний розіграш і сльози щастя Марти Костюк у фіналі ATX Open - WTA 250 Відео дня - переможний розіграш і сльози щастя Марти Костюк у фіналі ATX Open - WTA 250 6175
Може, Ломаченко вже штурмує військомат. Спортивний журналіст рік як на війні Може, Ломаченко вже штурмує військомат. Спортивний журналіст рік як на війні 6556
Рейтинг WTA: Костюк оновила особистий рекорд Рейтинг WTA: Костюк оновила особистий рекорд 272950
Перший універсал світового футболу. Легендарному Безсонову - 65 Перший універсал світового футболу. Легендарному Безсонову - 65 5852 1
Рекомендуємо
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 72370 1
Як брати Клички відмовилися від 5 мільйонів доларів Як брати Клички відмовилися від 5 мільйонів доларів 40830
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 9336
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 42543
Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол 16882
Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони 7962 1