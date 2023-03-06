Ротань назвав заявку збірної України на матч проти Англії

У список увійшло 26 гравців

Тренерський штаб збірної України визначився зі списком гравців на березневий збір.

Про це повідомляє УАФ.

Виконувач обов’язків головного тренера національної команди України Руслан Ротань викличе 26 гравців:

Воротарі: Андрій Лунін (Реал Мадрид, Іспанія), Анатолій Трубін, Дмитро Різник (обидва — Шахтар Донецьк).

Захисники: Олександр Караваєв (Динамо Київ), Микола Матвієнко, Юхим Конопля (обидва — Шахтар Донецьк), Віталій Миколенко (Евертон Ліверпуль, Англія), Ілля Забарний (Борнмут, Англія), Едуард Соболь (Страсбур, Франція), Олександр Сваток, Едуард Сарапій (обидва — Дніпро-1 Дніпро).

Півзахисники: Тарас Степаненко, Олександр Зубков, Георгій Судаков, Артем Бондаренко (усі — Шахтар Донецьк), Сергій Сидорчук, Віталій Буяльський (обидва — Динамо Київ), Олександр Піхальонок (Дніпро-1 Дніпро), Андрій Ярмоленко (Аль-Айн, ОАЕ), Руслан Маліновський (Олімпік Марсель, Франція), Олександр Зінченко (Арсенал Лондон, Англія), Віктор Циганков (Жирона, Іспанія), Михайло Мудрик (Челсі Лондон, Англія), Євген Коноплянка (Краковія Краків, Польща).

Нападники: Роман Яремчук (Брюгге, Бельгія), Артем Довбик (Дніпро-1 Дніпро).

Національна команда розпочне свій збір 20 березня в Лондоні. Перший матч відбору Євро-2024 — проти Англії відбудеться 26 березня на Вемблі. Всі квитки на матч вже продано.

Також був визначений резерв збірної, до якого ввійшли 13 гравців:

Воротарі: Андрій Пятов (Шахтар Донецьк), Микита Шевченко (Олександрія).

Польові гравці: Олександр Тимчик, Денис Попов (обидва — Динамо Київ), Валерій Бондар, Богдан Михайліченко, Дмитро Криськів, Данило Сікан, Єгор Назарина (усі — Шахтар Донецьк), Олексій Гуцуляк (Дніпро-1 Дніпро), Денис Мірошніченко (Олександрія), Віктор Коваленко (Спеція, Італія), Данило Ігнатенко (Бордо, Франція).

Нагадаємо, у лютому УАФ призначила Руслана Ротаня виконувачем обов’язків головного тренера національної збірної України. Угода з фахівцем буде чинною до моменту набрання чинності контракту із Сергієм Ребровим, з яким ведуться переговори.