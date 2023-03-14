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Гвардіола: Манчестер Сіті повинний показати свою найкращу гру з Лейпцигом

Сьогодні 15:14 73 0
Жузеп Гвардіола прокоментував матч з Лейпцигом
Гвардіола: Манчестер Сіті повинний показати свою найкращу гру з Лейпцигом
Фото - gettyimages
#Жузеп Гвардіола, #Манчестер Сіті, #РБ Лейпциг

Джерело - ua-football.com.

Манчестер Сіті повинний показати свою найкращу гру у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Лейпцига.

Про це розповів головний тренер англійського клубу Жузеп Гвардіола.

"Приємно, що вже на початку сезону нас вважали головними фаворитами цього турніру. Але нам належить провести на полі непрості 95 хвилин.

Лейпциг - дуже хороша команда. Це було зрозуміло ще до першого матчу. Наполі, Мілан і Реал теж хороші. Та й будь-який англійський клуб. Ми повинні показати свою найкращу гру і перемогти.

Ми тут, щоб завойовувати трофеї. Я не знаю тренерів або команди, які не намагаються вигравати турніри. Усі хочуть виграти Лігу чемпіонів. Без винятку.

У Лейпцига агресивний високий пресинг. І вони дуже здорово починають побудову атак, від воротаря. Вісім гравців у середині, два неймовірні захисники по краях. Ти закриваєш центр, і вони переходять на фланги. Ти закриваєш фланги, і вони висувають більше гравців у середину. Це важко контролювати. Потрібно знайти правильний темп для пресингу", - відзначив Гвардіола.

Нагадаємо, перша зустріч команд завершилась внічию - 1:1.

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