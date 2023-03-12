Ексгравець Чорноморця перейшов до канадського клубу

Колишній центральний захисник Чорноморця Манджрекар Джеймс, який на початку лютого домовився про розірвання контракту з одеським клубом, продовжить кар'єру в канадському клубі Форджа із Гамільтон.

Про це повідомляє пресслужба канадського клубу.

Про терміни трудової угоди канадський клуб не повідомляє.

Манджрекар Джеймс розпочинав футбольну кар'єру в Канаді, але влітку 2012 року залишив Північну Америку, після чого протягом 10,5 років грав у Європі - в клубах з Угорщини, Данії, Греції та України.

На рахунку Джеймса 17 матчів та 2 забиті м'ячі за національну збірну Канади.