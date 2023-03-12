Ексгравець Чорноморця перейшов до канадського клубу

Джерело - sport.ua.
Колишній центральний захисник Чорноморця Манджрекар Джеймс, який на початку лютого домовився про розірвання контракту з одеським клубом, продовжить кар'єру в канадському клубі Форджа із Гамільтон.
Про це повідомляє пресслужба канадського клубу.
Про терміни трудової угоди канадський клуб не повідомляє.
Манджрекар Джеймс розпочинав футбольну кар'єру в Канаді, але влітку 2012 року залишив Північну Америку, після чого протягом 10,5 років грав у Європі - в клубах з Угорщини, Данії, Греції та України.
На рахунку Джеймса 17 матчів та 2 забиті м'ячі за національну збірну Канади.