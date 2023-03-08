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Маріу відзначився унікальним досягненням у Лізі чемпіонів

Сьогодні 13:08 214 0
Португалець забив 5 голів з пенальті в сезоні
Маріу відзначився унікальним досягненням у Лізі чемпіонів
#Бенфіка, #Брюгге, #Ліга чемпіонів, #Маріу

Джерело - Tribuna.com.

Півзахисник Бенфіки Жоау Маріу забив гол з пенальті у ворота Брюгге (5:1) у межах матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє Tribuna.com.

Завдяки цьому португалець став першим гравцем в історії турніру, який відзначився п'ятьма точними ударами з позначки за сезон.

  Актуально: Бенфіка - Брюгге 5:1: огляд матчу Ліги чемпіонів

Раніше Жоау Маріу двічі з пенальті забив у ворота Ювентуса, один раз - ПСЖ, а також відзначився голом з 11 метрів у першому матчі з Брюгге.

Нападник Брюгге Роман Яремчук провів невдалий поєдинок у проти Бенфіки, отримавши низькі бали від аналітичних видань.

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