Маріу відзначився унікальним досягненням у Лізі чемпіонів

Португалець забив 5 голів з пенальті в сезоні

Півзахисник Бенфіки Жоау Маріу забив гол з пенальті у ворота Брюгге (5:1) у межах матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє Tribuna.com.

Завдяки цьому португалець став першим гравцем в історії турніру, який відзначився п'ятьма точними ударами з позначки за сезон.

Актуально: Бенфіка - Брюгге 5:1: огляд матчу Ліги чемпіонів

Раніше Жоау Маріу двічі з пенальті забив у ворота Ювентуса, один раз - ПСЖ, а також відзначився голом з 11 метрів у першому матчі з Брюгге.

Нападник Брюгге Роман Яремчук провів невдалий поєдинок у проти Бенфіки, отримавши низькі бали від аналітичних видань.