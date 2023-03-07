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Бенфіка розгромила Брюгге Яремчука в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Вчора 23:49 156 0
Українець провів на полі 62 хвилини та отримав жовту картку
Бенфіка розгромила Брюгге Яремчука в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Фото: AFP
#Бенфіка, #Брюгге, #Роман Яремчук

Джерело - Чемпіон.

Бенфіка святкувала впевнену домашню перемогу над Брюгге у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів 2022/23 з футболу.

Матч завершився з рахунком 5:1. За сумою двох матчів (7:1) португальська Бенфіка вийшла до чвертьфіналу турніру.

Українець Роман Яремчук вийшов з перших хвилин матчу і був замінений на 62-ій хвилині. За проведені хвилини Яремчук отримав попередження. 

Ліга чемпіонів 2022/23
1/8 фіналу, матч-відповідь
7 березня

Бенфіка (Португалія) - Брюгге (Бельгія) 5:1 (2:0) (перший матч - 2:0)

Голи: 1:0 - 38 Сілва, 2:0 - 45+2 Рамос, 3:0 - 57 Рамос, 4:0 - 71 Маріу (пен), 5:0 - 78 Нерес, 5:1 - 87 Маєр

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