Бенфіка розгромила Брюгге Яремчука в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Українець провів на полі 62 хвилини та отримав жовту картку

Джерело - Чемпіон.

Бенфіка святкувала впевнену домашню перемогу над Брюгге у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів 2022/23 з футболу.

Матч завершився з рахунком 5:1. За сумою двох матчів (7:1) португальська Бенфіка вийшла до чвертьфіналу турніру.

Українець Роман Яремчук вийшов з перших хвилин матчу і був замінений на 62-ій хвилині. За проведені хвилини Яремчук отримав попередження.

Ліга чемпіонів 2022/23

1/8 фіналу, матч-відповідь

7 березня

Бенфіка (Португалія) - Брюгге (Бельгія) 5:1 (2:0) (перший матч - 2:0)

Голи: 1:0 - 38 Сілва, 2:0 - 45+2 Рамос, 3:0 - 57 Рамос, 4:0 - 71 Маріу (пен), 5:0 - 78 Нерес, 5:1 - 87 Маєр