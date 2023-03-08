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Кукурелья - найкращий гравець матчу Челсі - Боруссія Д

Сьогодні 10:18 148 0
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Кукурелья - найкращий гравець матчу Челсі - Боруссія Д
Фото: AFP
#Боруссія Дортмунд, #Кукурелья, #Ліга чемпіонів, #Челсі

Джерело - Чемпіон.

Лівий захисник Челсі Марк Кукурелья став найкращим гравцем матчу-відповіді з Боруссією Дортмунд (2:0).

Про це повідомляє УЄФА.

  Актуально: Челсі - Боруссія Дортмунд 2:0: огляд матчу Ліги чемпіонів

"Кукурелья показав фантастичний футбол. Він зробив безліч перехоплень у першому таймі, грамотно читав гру, продемонстрував майстерність у боротьбі за верхові м'ячі та точність у передачах, чим сприяв перемозі Челсі", - йдеться у повідомлені.

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