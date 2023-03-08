Лівий захисник Челсі Марк Кукурелья став найкращим гравцем матчу-відповіді з Боруссією Дортмунд (2:0).

Про це повідомляє УЄФА.

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"Кукурелья показав фантастичний футбол. Він зробив безліч перехоплень у першому таймі, грамотно читав гру, продемонстрував майстерність у боротьбі за верхові м'ячі та точність у передачах, чим сприяв перемозі Челсі", - йдеться у повідомлені.