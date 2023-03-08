Челсі Мудрика переграв Боруссію та вийшов до чвертьфіналу Ліги чемпіонів

Українець увесь матч провів на лаві запасних

Джерело - Чемпіон.

Челсі вдома переграв дортмундську Боруссію у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів 2022/23 з футболу.

Матч завершився з рахунком 2:0. У першому таймі матчу Стерлінг відкрив рахунок. Вже на старті другого тайму після перегляду VAR у ворота Боруссії було призначено пенальті. З першої спроби Гаверц поцілив у стійку воріт суперника. Арбітр угледів порушення правил і пенальті було виконано ще раз - вдруге вже Гаверц не схибив, подвоївши рахунок у зустрічі. За сумою двох матчів (2:1) Челсі вийшов до чвертьфіналу турніру.

Українець Михайло Мудрик увесь матч провів на лаві запасних Челсі.

Ліга чемпіонів 2022/23

1/8 фіналу, матч-відповідь

7 березня

Челсі (Англія) - Боруссія (Німеччина) 2:0 (1:0) (перший матч - 0:1)

Голи: 1:0 - 43 Стерлінг, 2:0 - 53 Гаверц (пен)