Стала відома зарплата Коноплянки у Краковії

Джерело - weszlo.com.
Стала відома зарплата українського вінгера Краковії Євгена Коноплянки після того, як у травні минулого року він продовжив контракт із польським клубом.
Про це повідомляє Weszlo.
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Заробітна плата 33-річного українця складає близько 30 тис євро на місяць, що є одним із найбільших контрактів у клубі. До цього він заробляв 20-25 тисяч євро.
У нинішньому сезоні українець зіграв 18 матчів, у яких забив три м'ячі та віддав дві результативні передачі.
Нагадаємо, Коноплянка отримав виклик у збірну України.