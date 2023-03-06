Стала відома зарплата Коноплянки у Краковії

Польські ЗМІ оприлюднили зарплату Коноплянки

Стала відома зарплата українського вінгера Краковії Євгена Коноплянки після того, як у травні минулого року він продовжив контракт із польським клубом.

Про це повідомляє Weszlo.

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Заробітна плата 33-річного українця складає близько 30 тис євро на місяць, що є одним із найбільших контрактів у клубі. До цього він заробляв 20-25 тисяч євро.

У нинішньому сезоні українець зіграв 18 матчів, у яких забив три м'ячі та віддав дві результативні передачі.

Нагадаємо, Коноплянка отримав виклик у збірну України.