Коноплянка віддав вишуканий гольовий пас у матчі чемпіонату Польщі - ВІДЕО

Є ще порох!

Джерело - Чемпіон.

Євген Коноплянка відзначився резльтативною дією в поєдинку 21-го туру польської Екстракляси між Краковією та Сталлю.

Український вінгер з'явився на полі після перерви і відразу - на 47-й хвилині - асистував Отарові Какабадзе. Так рахунок став 1:1.

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У підсумку команда Коноплянки змогла дотистнути суперника - перемога 2:1. Це був перший гольовий пас у цьому сезоні для Євгена у всіх турнірах, але він має у своєму активі 3 забиті м'ячі.

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