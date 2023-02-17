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Коноплянка віддав вишуканий гольовий пас у матчі чемпіонату Польщі - ВІДЕО

Сьогодні 21:14 Андрій Дунець 346 0
Є ще порох!
Коноплянка віддав вишуканий гольовий пас у матчі чемпіонату Польщі - ВІДЕО
#Екстракляса, #Євген Коноплянка, #Краковія

Джерело - Чемпіон.

Євген Коноплянка відзначився резльтативною дією в поєдинку 21-го туру польської Екстракляси між Краковією та Сталлю.

Український вінгер з'явився на полі після перерви і відразу - на 47-й хвилині - асистував Отарові Какабадзе. Так рахунок став 1:1.

Відео

У підсумку команда Коноплянки змогла дотистнути суперника - перемога 2:1. Це був перший гольовий пас у цьому сезоні для Євгена у всіх турнірах, але він має у своєму активі 3 забиті м'ячі.

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