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Слідчий комітет росії розпочне розслідування стосовно захисника Львова Дитятьєва

Сьогодні 13:00 70 0
Слідчий комітет росії розпочне розслідування стосовно захисника Львова Дитятьєва

Джерело - Tribuna.com.

Слідчий комітет Росії розпочне розслідування стосовно дій захисника Львова Олексія Дитятьєва.

Про це йдеться на сайті відомства.

"У ЗМІ повідомляється про те, що спортсмен з України спустив російський прапор із флагштока, розташованого поряд з готелем у Туреччині, де проходять збори команди, пожмакав його і засунув під трибуну. Ці дії були зняті на відео, поширені в мережі Інтернет. Футболіст супроводжував цей ролик негативними коментарями на адресу росії".

"Голова Слідчого комітету Росії доручив слідчим відомства розслідувати цей факт, запросивши необхідну інформацію у Міністерстві закордонних справ Росії", - говориться у офіційній заяві.

Дитятьєв зняв прапор росії зі флагштока в Туреччині, де українська команда проводила збір.

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