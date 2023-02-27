Слідчий комітет росії розпочне розслідування стосовно захисника Львова Дитятьєва

Слідчий комітет Росії розпочне розслідування стосовно дій захисника Львова Олексія Дитятьєва.

Про це йдеться на сайті відомства.

"У ЗМІ повідомляється про те, що спортсмен з України спустив російський прапор із флагштока, розташованого поряд з готелем у Туреччині, де проходять збори команди, пожмакав його і засунув під трибуну. Ці дії були зняті на відео, поширені в мережі Інтернет. Футболіст супроводжував цей ролик негативними коментарями на адресу росії".

"Голова Слідчого комітету Росії доручив слідчим відомства розслідувати цей факт, запросивши необхідну інформацію у Міністерстві закордонних справ Росії", - говориться у офіційній заяві.

Дитятьєв зняв прапор росії зі флагштока в Туреччині, де українська команда проводила збір.