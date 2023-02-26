Українські футболісти зірвали в Туреччині російський прапор і викинули на смітник

Джерело - Чемпіон.

Футболісти ФК Львів на зборах у Туреччині зірвали російський триколор біля одного з готелів і відправили його туди, де він і має бути - у смітник.

Про це у своєму інстаграмі повідомив Олексій Дитятьєв.

"Зовсім скоро ЗСУ це зроблять у всіх окупованих містах нашої країни. А поки почнемо з Туреччини", - зазначив футболіст у підписі до відео. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Алексей Дитятьев (@dytiatiev)

Нагадаємо, це вже не перший інцидент у Туреччині. Раніше форвард Шахтаря Данило Сікан відлупцював п'яного російського туриста, а футболісти Миная побили своїх колег із ярославського шиніка.

Боротьба проти російської нечисті на всіх фронтах триває...

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