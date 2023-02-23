Гвардіола: Я досить хороший тренер, щоб вирішувати, що мені робити

Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола не зробив жодної заміни у матчі з РБ Лейпцигом (1:1) у межах 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Іспанець прокоментував цю ситуацію.

"Якщо я маю право зробити п'ять замін, то це не означає, що я повинен їх все використати. Я досить хороший тренер, щоб вирішувати, що мені робити, а що ні. Я був цілком задоволений тим, що я бачив на полі, особливо в півзахисті".