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Гвардіола: Я досить хороший тренер, щоб вирішувати, що мені робити

Сьогодні 10:18 388 0
Іспанець прокоментував своє рішення не робити замін
Гвардіола: Я досить хороший тренер, щоб вирішувати, що мені робити
#Жузеп Гвардіола, #Манчестер Сіті

Джерело - Metro.

Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола не зробив жодної заміни у матчі з РБ Лейпцигом (1:1) у межах 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Іспанець прокоментував цю ситуацію.

"Якщо я маю право зробити п'ять замін, то це не означає, що я повинен їх все використати. Я досить хороший тренер, щоб вирішувати, що мені робити, а що ні. Я був цілком задоволений тим, що я бачив на полі, особливо в півзахисті".

  РБ Лейпциг - Манчестер Сіті 1:1: огляд матчу Ліги чемпіонів

"Звичайно, я думав про те, щоб випустити Філа Фодена, але в результаті вирішив залишити все як є, особливо це стосується оборони. Бернарду забезпечував надійний контроль над серединою, і нам це потрібно було", - сказав Гвардіола.

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