Гвардіола: Я досить хороший тренер, щоб вирішувати, що мені робити

Джерело - Metro.
Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола не зробив жодної заміни у матчі з РБ Лейпцигом (1:1) у межах 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.
Іспанець прокоментував цю ситуацію.
"Якщо я маю право зробити п'ять замін, то це не означає, що я повинен їх все використати. Я досить хороший тренер, щоб вирішувати, що мені робити, а що ні. Я був цілком задоволений тим, що я бачив на полі, особливо в півзахисті".
РБ Лейпциг - Манчестер Сіті 1:1: огляд матчу Ліги чемпіонів
"Звичайно, я думав про те, щоб випустити Філа Фодена, але в результаті вирішив залишити все як є, особливо це стосується оборони. Бернарду забезпечував надійний контроль над серединою, і нам це потрібно було", - сказав Гвардіола.