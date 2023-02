Манчестер Сіті Гвардіоли вперше зіграв у Лізі чемпіонів без замін

Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола не провів жодної заміни в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Лейпцига (1:1).

Про це повідомляє Squawka.

Це перший випадок, коли 52-річний іспанець не робив замін в матчі Ліги чемпіонів на чолі манчестерського клубу.

