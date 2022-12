Челсі погодив трансфер хавбека РБ Лейпцига Нкунку

Хавбек РБ Лейпцига Крістофер Нкунку стане гравцем лондонського Челсі.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Сторони погодили умови трансферу. Нкунку перейде в Челсі влітку 2023 року.

Також, "сині" погодили умови особистої угоди.

Christopher Nkunku deal, signed and sealed — here we go now confirmed. All documents and contracts are also signed, it’s 100% closed. 🔵🤝🏻 #CFC



French striker can be considered new Chelses player, starting from July 2023. It’s all signed/sealed with RB Leipzig and player side. pic.twitter.com/u0gOytyM4U