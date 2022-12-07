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Баварія має намір продовжити контракт з Мусіалою

Сьогодні 20:50 183 0
Переговори ще не розпочалися
Баварія має намір продовжити контракт з Мусіалою
#Баварія, #Джамал Мусіала

Джерело - Чемпіон.

Баварія хоче запропонувати новий контракт півзахиснику Джамалу Мусіалі.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Спортивний директор Баварії Хасан Саліхаміджич повідомив про це представників та матір 19-річного німця.

Проте переговори ще не розпочалися.

Нагадаємо, Кроос відмовився від переходу у Баварію.

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