Баварія має намір продовжити контракт з Мусіалою

Переговори ще не розпочалися

Джерело - Чемпіон.

Баварія хоче запропонувати новий контракт півзахиснику Джамалу Мусіалі.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Спортивний директор Баварії Хасан Саліхаміджич повідомив про це представників та матір 19-річного німця.

Проте переговори ще не розпочалися.

Bayern want to offer Jamal Musiala a new deal, director Salihamidžić confirms to Bild: "We told Jamal's mother and his management that we're very happy with Jamal". 🚨🇩🇪 #FCBayern



"We want to sit down with them after the World Cup to talk about Jamal's further future at Bayern". pic.twitter.com/cVLedd8daB — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 7, 2022

Нагадаємо, Кроос відмовився від переходу у Баварію.