Баварія має намір продовжити контракт з Мусіалою

Джерело - Чемпіон.
Баварія хоче запропонувати новий контракт півзахиснику Джамалу Мусіалі.
Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.
Спортивний директор Баварії Хасан Саліхаміджич повідомив про це представників та матір 19-річного німця.
Проте переговори ще не розпочалися.
Bayern want to offer Jamal Musiala a new deal, director Salihamidžić confirms to Bild: "We told Jamal's mother and his management that we're very happy with Jamal". 🚨🇩🇪 #FCBayern— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 7, 2022
"We want to sit down with them after the World Cup to talk about Jamal's further future at Bayern". pic.twitter.com/cVLedd8daB
Нагадаємо, Кроос відмовився від переходу у Баварію.