Головне
Збірна Японії несподівано програла Коста-Риці у 2 турі ЧС-2022
Сьогодні 13:54 297
Львів програв Колосу у 15 турі УПЛ
Сьогодні 14:55 102
Бельгія - Марокко - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022
Сьогодні 14:49 731
Карпати поступилися Поліссю: результати матчів 14 туру Першої ліги
Сьогодні 14:15 152
Зоря зіграє з Минаєм, Львів - з Колосом: розклад матчів УПЛ на 27 листопада
Сьогодні 08:24 336
Вайт переміг Франкліна рішенням суддів
Сьогодні 08:08 455
Іспанія зіграє з Німеччиною, Хорватія - з Канадою: розклад матчів 27 листопада на ЧС-2022
Сьогодні 07:00 407
ЧС-2022, чемпіонат світу з футболу: розклад, результати, турнірні таблиці
Сьогодні 05:17 18651
Ганьба дня. Газон на стадіоні Інгульця більше схожий на город, а не на футбольне поле
Сьогодні 04:47 417
Іспанія - Німеччина: анонс і прогноз матчу чемпіонату світу-2022
Сьогодні 00:48 860
Прямі трансляції

Кроос відмовився від переходу у Баварію

Сьогодні 15:25 55 0
Гравець вирішив залишитися у складі вершкових
Кроос відмовився від переходу у Баварію
#Баварія, #Реал Мадрид

Джерело - UA-футбол.

Німецький півзахисник мадридського Реала Тоні Кроос відмовився від пропозиції Баварії про контракт.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

Німецький клуб розраховував підписати Крооса влітку 2023-го року, але футболіст відповів відмовою на таку пропозицію. У той же час, повідомлялося, що Кроос не веде переговорів про продовження контракту з Реалом.

Нагадаємо, Тоні виступав у складі основної команди Баварії з 2007 по 2014 рік. Разом із мюнхенцями півзахисник ставав переможцем Ліги чемпіонів, а також тричі вигравав чемпіонат Німеччини.

Раніше Кроос відмовився переходити в Манчестер Сіті.

Коментарі ()
Популярне зараз
ЧС-2022, чемпіонат світу з футболу: розклад, результати, турнірні таблиці ЧС-2022, чемпіонат світу з футболу: розклад, результати, турнірні таблиці 18651
Аргентина - Мексика 2:0: огляд матчу Аргентина - Мексика 2:0: огляд матчу 1624
Франція - Данія 2:1. Як це було Франція - Данія 2:1. Як це було 3246
Роман Яремчук святкує 27-й день народження: згадуємо голи нападника за збірну України Роман Яремчук святкує 27-й день народження: згадуємо голи нападника за збірну України 1912
Щенсний двома шаленими сейвами врятував збірну Польщі від голу з пенальті на ЧС-2022 Щенсний двома шаленими сейвами врятував збірну Польщі від голу з пенальті на ЧС-2022 4062
Франція - Данія - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022 Франція - Данія - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022 1386
Рекомендуємо
Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря 13649
Дівчина дня. Людовіка Пагані - найзвабливіша жінка італійського спорту Дівчина дня. Людовіка Пагані - найзвабливіша жінка італійського спорту 22546
Тайсон Ф'юрі - Ділліан Вайт: Як це було Тайсон Ф'юрі - Ділліан Вайт: Як це було 8118
За Протасова греки повинні були віддати 4 мільйони доларів. Олімпійський чемпіон став жертвою махінацій у команді Блохіна За Протасова греки повинні були віддати 4 мільйони доларів. Олімпійський чемпіон став жертвою махінацій у команді Блохіна 14657
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 20153
"В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини "В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини 23122 3