Кроос відмовився від переходу у Баварію

Гравець вирішив залишитися у складі вершкових

Німецький півзахисник мадридського Реала Тоні Кроос відмовився від пропозиції Баварії про контракт.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

Німецький клуб розраховував підписати Крооса влітку 2023-го року, але футболіст відповів відмовою на таку пропозицію. У той же час, повідомлялося, що Кроос не веде переговорів про продовження контракту з Реалом.

Нагадаємо, Тоні виступав у складі основної команди Баварії з 2007 по 2014 рік. Разом із мюнхенцями півзахисник ставав переможцем Ліги чемпіонів, а також тричі вигравав чемпіонат Німеччини.

Раніше Кроос відмовився переходити в Манчестер Сіті.