Захисник Сан-Паулу Луїзао близький до переходу в Вест Гем

Вест Гем може підписати бразильського захисника Сан-Паулу Луїзао.

Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

Угода близька до оформлення. Гравець ще має отримати дозвіл на роботу.

Футболіст залишить Сан-Паулу як вільний агент у січні.

Його контракт з Вест Гемом буде розрахований до 2026 року з можливістю продовження ще на 2 роки.

#Luizao (born in 2002) to #WestHam as a free agent from January is at the final stage pending the work permit. Contract until 2026 with option for 2 further year. #transfers #WHUFC