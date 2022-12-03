Опорний півзахисник хоче грати в Лізі чемпіонів

Джерело - The Guardian.

Півзахисник збірної Англії та Вест Гема Деклан Райс має намір грати в Лізі чемпіонів.

Про це він розповів порталу The Guardian.

"На сто відсотків я хочу грати у Лізі чемпіонів. Протягом останніх двох чи трьох років я говорив про це. Я стабільно добре граю за свій клуб та відчуваю, що хочу рухатися далі".

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"Я бачу тут своїх друзів, які грають у Лізі чемпіонів і борються за великі трофеї. У нас є лише одна кар'єра. Насамкінець хочеться озирнутися і побачити, які титули я виграв, і в яких найважливіших іграх брав участь", – сказав Райс.

Нагадаємо, Англія повторила результат групового турніру ЧС-2006.