Головне
Збірна Нідерландів переграла США в 1/8 фіналу ЧС-2022
Сьогодні 18:53 180
Мессі та Мбаппе - у символічній збірній групового етапу ЧС-2022
Сьогодні 17:24 199
Берінчик - Менді: де дивитися онлайн бій
Сьогодні 17:12 802
Болюх виграв друге золото на юніорському чемпіонаті світу-2022
Сьогодні 14:50 215
Ракицький достроково покинув Адану Демірспор
Сьогодні 14:22 393
Мбаппе, Мората, Рашфорд та ще 2 гравці стали найкращими бомбардирами групового етапу ЧС-2022
Сьогодні 14:09 533
Прима - у ТОП-30 спринту Кубка світу у Контіолагті
Сьогодні 13:14 318
Старікова вперше перемогла на етапі Ліги чемпіонів з велотреку
Сьогодні 12:38 250 1
Денніс Люкенс: Українська армія - найкраща в світі, а українці - неймовірні люди!
Сьогодні 09:36 806
Берінчик - Менді: онлайн-трансляція бою
Сьогодні 07:35 2339
Прямі трансляції

Райс має намір покинути Вест Гем

Сьогодні 18:54 166 0
Опорний півзахисник хоче грати в Лізі чемпіонів
Райс має намір покинути Вест Гем
#Вест Гем, #Райс, #збірна Англії з футболу

Джерело - The Guardian.

Півзахисник збірної Англії та Вест Гема Деклан Райс має намір грати в Лізі чемпіонів.

Про це він розповів порталу The Guardian.

"На сто відсотків я хочу грати у Лізі чемпіонів. Протягом останніх двох чи трьох років я говорив про це. Я стабільно добре граю за свій клуб та відчуваю, що хочу рухатися далі".

  Англія - Сенегал: анонс і прогноз матчу 1/8 фіналу чемпіонату світу-2022

"Я бачу тут своїх друзів, які грають у Лізі чемпіонів і борються за великі трофеї. У нас є лише одна кар'єра. Насамкінець хочеться озирнутися і побачити, які титули я виграв, і в яких найважливіших іграх брав участь", – сказав Райс.

Нагадаємо, Англія повторила результат групового турніру ЧС-2006.

Коментарі ()
Популярне зараз
Нідерланди - США - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022 Нідерланди - США - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022 1345
Берінчик - Менді: онлайн-трансляція бою Берінчик - Менді: онлайн-трансляція бою 2339
ЧС-2022, чемпіонат світу з футболу: розклад, результати, турнірні таблиці ЧС-2022, чемпіонат світу з футболу: розклад, результати, турнірні таблиці 37790
Арум: Усик - гордий хлопець, він не братиме участі у цирку Арум: Усик - гордий хлопець, він не братиме участі у цирку 2197
Ф'юрі - Чісора: онлайн трансляція чемпіонського бою WBC Ф'юрі - Чісора: онлайн трансляція чемпіонського бою WBC 1900
Ломаченко показав, як випікає літургійний хліб у церкві Московського патріархату - ФОТО Ломаченко показав, як випікає літургійний хліб у церкві Московського патріархату - ФОТО 1845
Рекомендуємо
Дівчина дня. Олександра Назарова - чарівна українська фігуристка, яка понесе прапор на відкритті Олімпіади Дівчина дня. Олександра Назарова - чарівна українська фігуристка, яка понесе прапор на відкритті Олімпіади 46346
"В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини "В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини 23220 3
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв. Правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв. Правила життя Айртона Сенни 7113
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 94406 1
Олімпійські ігри-2022 для України від А до Я. Без надії вболіваємо Олімпійські ігри-2022 для України від А до Я. Без надії вболіваємо 4836 2
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 215621