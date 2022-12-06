Барселона не збирається відпускати Кесс'є взимку

Гравцем цікавляться Наполі, Інтер та клуби АПЛ

Джерело - Marca.

Барселона не має наміру розлучатися із півзахисником команди Франком Кесс'є у січні.

Про це повідомляє Marca.

Каталонці відхилили три пропозиції щодо 25-річного івуарійця (від Наполі, Інтера та клубу АПЛ) за підсумками зустрічі з його агентом.

Кессі має дефіцит ігрової практики, але Барселона хоче зберегти його принаймні до кінця сезону, оскільки центр півзахисту в команді недостатньо укомплектований.

Раніше повідомлялося, що Барселона виставить Кесс’є на трансфер. Сам івуарієць хоче повернутися у Мілан.