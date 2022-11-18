Франк Кесс'є хоче повернутися у Мілан

Джерело - Чемпіон.

Франк Кесс'є незадоволений ігровим часом у Барселоні і хоче повернутися до Італії.

Про це повідомляє Football Italia.

Півзахисник "синьо-гранатових" засмучений своєю роллю в команді та розглядає варіант із поверненням у Мілан.

Італійці не хочуть мати справу з агентом івуарійця після торішньої відмови вести переговори щодо продовження контракту.

У керівництві клубу не вбачають перспектив для переходу. У поточному сезоні Кесс'є зіграв лише 485 хвилин у 13 матчах.

Нагадаємо, Барселона хоче придбати опорного півзахисника в січні.