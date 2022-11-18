Кесс'є хоче повернутися у Мілан

Джерело - Чемпіон.
Франк Кесс'є незадоволений ігровим часом у Барселоні і хоче повернутися до Італії.
Про це повідомляє Football Italia.
Півзахисник "синьо-гранатових" засмучений своєю роллю в команді та розглядає варіант із поверненням у Мілан.
Італійці не хочуть мати справу з агентом івуарійця після торішньої відмови вести переговори щодо продовження контракту.
У керівництві клубу не вбачають перспектив для переходу. У поточному сезоні Кесс'є зіграв лише 485 хвилин у 13 матчах.
Нагадаємо, Барселона хоче придбати опорного півзахисника в січні.