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Барселона виставить Кесс’є на трансфер

Сьогодні 13:54 176 0
Франк Кесс’є може змінити клуб
Барселона виставить Кесс’є на трансфер
Фото - gettyimages
#Барселона, #Футбольні трансфери, #Ла-Ліга, #Кесс'є

Джерело - tribuna.com.

Барселона взимку намагатиметься продати півзахисника Франка Кесс’є.

Про це повідомляє Sportas з посиланням на El Nacional.

25-річним івуарійцем незадоволений тренерський штаб команди. Хавбек приєднався до каталонців влітку з Мілана на правах вільного агента.

Барса хоче скоротити свою зарплатну відомість, тому у січні виставить Франка на трансфер. У поточному сезоні він провів 328 хвилин та забив 1 гол.

Раніше була інформація, що клуб спробує обміняти Кесс’є на півзахисника Інтера Ніколо Бареллу.

Нагадаємо, Барселона втратила Роберто.

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