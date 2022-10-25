Барселона виставить Кесс’є на трансфер

Франк Кесс’є може змінити клуб

Барселона взимку намагатиметься продати півзахисника Франка Кесс’є.

Про це повідомляє Sportas з посиланням на El Nacional.

25-річним івуарійцем незадоволений тренерський штаб команди. Хавбек приєднався до каталонців влітку з Мілана на правах вільного агента.

Барса хоче скоротити свою зарплатну відомість, тому у січні виставить Франка на трансфер. У поточному сезоні він провів 328 хвилин та забив 1 гол.

Раніше була інформація, що клуб спробує обміняти Кесс’є на півзахисника Інтера Ніколо Бареллу.

Нагадаємо, Барселона втратила Роберто.