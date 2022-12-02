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Леоненко розкритикував рішення Металіста замінити Призетка Кобіним

Сьогодні 15:41 156 0
Віктор Леоненко здивований перетрубаціями на тренерському містку харків'ян.
Леоненко розкритикував рішення Металіста замінити Призетка Кобіним
#Віктор Леоненко, #Металіст, #Чемпіонат України, УПЛ, #Василь Кобін

Джерело - football24.ua.

Металіст зробив дивні зміни на тренерській лаві команди.

Про це розповів ексфорвард збірної України Віктор Леоненко.

"Давайте поговоримо про Призетка. Чесно – незрозуміле звільнення, дурне. Команда-новачок йде трохи нижче середини турнірної таблиці. Вася Кобін себе проявив не найкращим чином у Минаї. Навіщо було звільняти та міняти?

Це говорить про професіоналізм президента чи тих, хто там вирішує. Я цього не вітаю. Справа не у звільненні, а у ставленні та підході. Одразу видно, що аматори ті, хто звільняє", – сказав Леоненко.

Нагадаємо, перед стартом сезону у Металісті відбулись зміни: Олександр Кучер із кількома гравцями перейшов у СК Дніпро-1, а його місце посіли Олег Ратій та Олександр Призетко. Замість Євгена Краснікова посаду спортивного директора отримав Василь Кобін. За чутками, нині саме він керує командою, хоча офіційно ніхто не оголошував про звільнення Призетка чи Ратія.

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