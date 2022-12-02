Леоненко розкритикував рішення Металіста замінити Призетка Кобіним

Металіст зробив дивні зміни на тренерській лаві команди.

Про це розповів ексфорвард збірної України Віктор Леоненко.

"Давайте поговоримо про Призетка. Чесно – незрозуміле звільнення, дурне. Команда-новачок йде трохи нижче середини турнірної таблиці. Вася Кобін себе проявив не найкращим чином у Минаї. Навіщо було звільняти та міняти?

Це говорить про професіоналізм президента чи тих, хто там вирішує. Я цього не вітаю. Справа не у звільненні, а у ставленні та підході. Одразу видно, що аматори ті, хто звільняє", – сказав Леоненко.