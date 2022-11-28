Головне
Збірна Бразилії здолала Швейцарію та вийшла до плей-оф ЧС-2022
Сьогодні 19:53 406
Збірна Португалії завдяки дублю Фернандеша переграла Уругвай та вийшла до плей-оф ЧС-2022
Сьогодні 22:59 196
Суд обрав запобіжний захід віцепрезиденту УАФ
Сьогодні 20:08 305 2
Лаціо зацікавлений у трансфері Маліновського
Сьогодні 19:38 202
Підручний не потрапив до старт-листу збірної України на першу гонку Кубка світу
Сьогодні 19:24 293
Мудрик - головна трансферна ціль Арсенала
Сьогодні 18:38 478
Збірна Південної Кореї поступилася Гані у 2 турі ЧС-2022
Сьогодні 17:01 315
Дніпро-1 поступився Кривбасу у 15 турі УПЛ
Сьогодні 16:39 752
Рух у меншості вирвав нічию в Олександрії у 15 турі УПЛ
Сьогодні 15:01 251
Сербія та Камерун зіграли внічию у захоплюючому матчі ЧС-2022
Сьогодні 14:02 552
Прямі трансляції

Вернидуб: Перед матчем сказав хлопцям, що є шанс завдати Дніпру-1 першої поразки

Сьогодні 23:10 174 0
Юрій Вернидуб прокоментував перемогу над СК Дніпро-1
Вернидуб: Перед матчем сказав хлопцям, що є шанс завдати Дніпру-1 першої поразки
#Юрій Вернидуб, #Кривбас, #СК Дніпро-1, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - fckryvbas.com.

Гравці Кривбасу показали, що можуть нарівні грати з лідерами чемпіонату України.

Про це розповів головний тренер криворіжців Юрій Вернидуб.

"Дніпро-1 наразі лідер нашого чемпіонату. Команда, яка до сьогодні не мала жодної поразки. Я сказав перед матчем хлопцям, що є шанс вписати себе в історію цього чемпіонату, завдати Дніпру-1 першої поразки. Вийшли, начебто й налаштування було як треба, й сама гра непогана.

Перехід від оборони до атаки – те, що ми хотіли побачити. Я дуже радий за кожного з хлопців. За те, що сьогодні вони дійсно гідні цієї перемоги. Показали, що можуть на рівних грати з лідерами. Залишилось зробити так, аби так само вони грали й проти інших клубів УПЛ. Тому що бувають розчарування. Сподіваюсь, далі все у нас буде добре. Головне тепер, добре зіграти останній матч проти Чорноморця й відпочити від сезону. А там вже на зборах як треба попрацюємо та підготуємось до другого кола", - відзначив Вернидуб.

Нагадаємо, Дніпро-1 поступився Кривбасу у 15 турі УПЛ.

Коментарі ()
Популярне зараз
Камерун - Сербія: анонс і прогноз матчу чемпіонату світу-2022 Камерун - Сербія: анонс і прогноз матчу чемпіонату світу-2022 1677
Стало відомо, чому у Ф'юрі “пригнічена душа” Стало відомо, чому у Ф'юрі “пригнічена душа” 4935
Рейтинг WTA: Байндл увійшла до ТОП-100, Снігур втратила 39 позицій Рейтинг WTA: Байндл увійшла до ТОП-100, Снігур втратила 39 позицій 255426
Кривбас - СК Дніпро-1: де дивитися матч УПЛ Кривбас - СК Дніпро-1: де дивитися матч УПЛ 1591
Рейтинг ATP: Крутих піднявся на 62 позиції і увійшов до ТОП-200 Рейтинг ATP: Крутих піднявся на 62 позиції і увійшов до ТОП-200 35951
Південна Корея - Гана: де і коли дивитися онлайн матч ЧС-2022 Південна Корея - Гана: де і коли дивитися онлайн матч ЧС-2022 1914
Рекомендуємо
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 102417
Лобановський назавжди. 83 роки тому народився легендарний тренер Динамо Лобановський назавжди. 83 роки тому народився легендарний тренер Динамо 7923
Тайсон Ф'юрі - Ділліан Вайт: Як це було Тайсон Ф'юрі - Ділліан Вайт: Як це було 8127
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 86425
Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами 30547 2
Від Ліллегаммера до Пхьончхана: згадуємо всі українські медалі на зимових Олімпійських іграх Від Ліллегаммера до Пхьончхана: згадуємо всі українські медалі на зимових Олімпійських іграх 8421