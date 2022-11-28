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Дніпро-1 поступився Кривбасу у 15 турі УПЛ

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Кривбас першим у сезоні УПЛ обіграв Дніпро-1
Дніпро-1 поступився Кривбасу у 15 турі УПЛ
#Кривбас, #СК Дніпро-1, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

У рамках 15 туру УПЛ Кривбас вдома обіграв СК Дніпро-1.

Матч завершився з рахунком 2:1

Чемпіонат України - УПЛ

15 тур, 28 листопада

Кривбас - Дніпро-1 2:1 (1:1)

Голи: 0:1 - 22 Довбик (пен), 1:1 - 27 Волошин, 2:1 - 73 Дебелко

Попередження: Капіч, 50

Кривбас: Сарнавський – Дібанго, Вернидуб, Стецьков, Понєдельнік – Банада, Капіч – Волошин (Якімець, 82), Татарков (Хомченовський, 76), Микитишин (Задерака, 66) – Дебелко.

Дніпро-1: Макс Валеф – Адамюк (Когут, 63), Сарапій, Сваток, Гомес – Рубчинський (Назаренко, 63), Бабенко – Гуцуляк (Кононов, 79), Піхальонок (Логінов, 89), Танчик – Довбик.

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