Дніпро-1 поступився Кривбасу у 15 турі УПЛ

Джерело - Чемпіон.
У рамках 15 туру УПЛ Кривбас вдома обіграв СК Дніпро-1.
Матч завершився з рахунком 2:1
Чемпіонат України - УПЛ
15 тур, 28 листопада
Кривбас - Дніпро-1 2:1 (1:1)
Голи: 0:1 - 22 Довбик (пен), 1:1 - 27 Волошин, 2:1 - 73 Дебелко
Попередження: Капіч, 50
Кривбас: Сарнавський – Дібанго, Вернидуб, Стецьков, Понєдельнік – Банада, Капіч – Волошин (Якімець, 82), Татарков (Хомченовський, 76), Микитишин (Задерака, 66) – Дебелко.
Дніпро-1: Макс Валеф – Адамюк (Когут, 63), Сарапій, Сваток, Гомес – Рубчинський (Назаренко, 63), Бабенко – Гуцуляк (Кононов, 79), Піхальонок (Логінов, 89), Танчик – Довбик.