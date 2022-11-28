Форвард відзначився єдиним голом своєї команди

Джерело - Чемпіон.

Нападник збірної Іспанії Альваро Мората визнаний найкращим гравцем матчу 2-го туру ЧС-2022 з Німеччиною (1:1).

Про це повідомляє ФІФА.

Форвард вийшов на заміну і відкрив рахунок у зустрічі на 62-й хвилині.

Актуально: Мората зрівнявся з Єрро за голами за збірну Іспанії

Déjà vu? 👀 Alvaro Morata steps up again from the bench to secure Spain a 1-1 draw with Germany.💥



Has your @Budweiser Player of the Match done enough to start in their 3rd & final game of the group stages? 🤔



🇪🇸 #ESPGER 🇩🇪 @Budfootball #POTM #YoursToTake #BringHomeTheBud pic.twitter.com/xg7KXuaEpZ — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 27, 2022

Нагадаємо, Мората відзначився історичним досягненням у збірній Іспанії на ЧС.