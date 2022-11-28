Головне
Іспанія та Німеччина не виявили сильнішого у 2 турі ЧС-2022
Вчора 22:54 581
Рейтинг ATP: Крутих піднявся на 62 позиції і увійшов до ТОП-200
Сьогодні 11:08 35688
Рейтинг WTA: Байндл увійшла до ТОП-100, Снігур втратила 39 позицій
Сьогодні 10:25 255157
Вельс - Англія: онлайн-трансляція матчу ЧС-2022
Сьогодні 09:28 1049
Португалія - Уругвай: анонс і прогноз матчу чемпіонату світу-2022
Сьогодні 07:50 606
Бразилія - Швейцарія: анонс і прогноз матчу чемпіонату світу-2022
Сьогодні 07:45 592
Південна Корея - Гана: анонс і прогноз матчу чемпіонату світу-2022
Сьогодні 07:40 854 1
Камерун - Сербія: анонс і прогноз матчу чемпіонату світу-2022
Сьогодні 07:37 1263
Бразилія зіграє зі Швейцарією, Португалія - з Уругваєм: розклад матчів 28 листопада на ЧС-2022
Сьогодні 07:00 203
Гол дня: Фуллер елегантним ударом із краю штрафного вирвав перемогу для Коста-Рики в матчі з Японією на ЧС-2022
Вчора 23:56 447
Прямі трансляції

Мората - найкращий гравець матчу Іспанія - Німеччина за версією ФІФА

Сьогодні 10:41 130 0
Форвард відзначився єдиним голом своєї команди
Мората - найкращий гравець матчу Іспанія - Німеччина за версією ФІФА
Фото: AFP
#Мората, #Чемпіонат світу-2022 з футболу

Джерело - Чемпіон.

Нападник збірної Іспанії Альваро Мората визнаний найкращим гравцем матчу 2-го туру ЧС-2022 з Німеччиною (1:1).

Про це повідомляє ФІФА.

Форвард вийшов на заміну і відкрив рахунок у зустрічі на 62-й хвилині.

  Актуально: Мората зрівнявся з Єрро за голами за збірну Іспанії

Нагадаємо, Мората відзначився історичним досягненням у збірній Іспанії на ЧС.

Коментарі ()
Популярне зараз
Рейтинг ATP: Крутих піднявся на 62 позиції і увійшов до ТОП-200 Рейтинг ATP: Крутих піднявся на 62 позиції і увійшов до ТОП-200 35688
Рейтинг WTA: Байндл увійшла до ТОП-100, Снігур втратила 39 позицій Рейтинг WTA: Байндл увійшла до ТОП-100, Снігур втратила 39 позицій 255157
Роман Яремчук святкує 27-й день народження: згадуємо голи нападника за збірну України Роман Яремчук святкує 27-й день народження: згадуємо голи нападника за збірну України 2077
Іспанія - Німеччина - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022 Іспанія - Німеччина - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022 3331
Іспанія - Німеччина 1:1. Як це було Іспанія - Німеччина 1:1. Як це було 8883
Іспанія - Німеччина: де дивитися матч ЧС-2022 Іспанія - Німеччина: де дивитися матч ЧС-2022 3056
Рекомендуємо
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 49 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 49 20115
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 61065
Setanta Sports Ukraine: де дивитися онлайн телеканалу Setanta Sports Ukraine: де дивитися онлайн телеканалу 32428
Дівчина дня. 16-разова чемпіонка світу з величезним розміром грудей запалює Instagram Дівчина дня. 16-разова чемпіонка світу з величезним розміром грудей запалює Instagram 37704
Найзворушливіша історія війни: 10-річна дівчинка назбирала 21 тис гривень грою в шашки для фонду Притули Найзворушливіша історія війни: 10-річна дівчинка назбирала 21 тис гривень грою в шашки для фонду Притули 2351
Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 9932