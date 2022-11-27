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Мората відзначився історичним досягненням у збірній Іспанії на ЧС

Вчора 23:44 303 0
Усього аналогічних випадків історії ЧС було шість
Мората відзначився історичним досягненням у збірній Іспанії на ЧС

Джерело - Чемпіон.

Нападник Альваро Мората встановив рекорд збірної Іспанії на чемпіонатах світу.

Про це повідомляє Opta.

Форвард, який представляє Атлетіко, сьогодні забив Німеччині після виходу на заміну на 54 хвилині. У стартовому матчі на ЧС-2022 він, з'явившись на полі на 57-й хвилині, відзначився у ворота Коста-Ріки (7:0).

В історії чемпіонатів світу жодному футболісту збірної Іспанії не вдавалося забити у двох матчах поспіль, починаючи у запасі. Усього аналогічних випадків історії ЧС було шість.

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