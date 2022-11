Мората відзначився історичним досягненням у збірній Іспанії на ЧС

Нападник Альваро Мората встановив рекорд збірної Іспанії на чемпіонатах світу.

Про це повідомляє Opta.

Форвард, який представляє Атлетіко, сьогодні забив Німеччині після виходу на заміну на 54 хвилині. У стартовому матчі на ЧС-2022 він, з'явившись на полі на 57-й хвилині, відзначився у ворота Коста-Ріки (7:0).

В історії чемпіонатів світу жодному футболісту збірної Іспанії не вдавалося забити у двох матчах поспіль, починаючи у запасі. Усього аналогічних випадків історії ЧС було шість.

2 - Álvaro Morata is the sixth player to score in consecutive games as a substitute in World Cup history (two goals), the first to do so for Spain 🇪🇸. Critical. pic.twitter.com/y2TAXydGdc