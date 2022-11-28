Головне
Іспанія та Німеччина не виявили сильнішого у 2 турі ЧС-2022
Вчора 22:54 564
Вельс - Англія: онлайн-трансляція матчу ЧС-2022
Сьогодні 09:28 992
Португалія - Уругвай: анонс і прогноз матчу чемпіонату світу-2022
Сьогодні 07:50 577
Бразилія - Швейцарія: анонс і прогноз матчу чемпіонату світу-2022
Сьогодні 07:45 546
Південна Корея - Гана: анонс і прогноз матчу чемпіонату світу-2022
Сьогодні 07:40 773 1
Камерун - Сербія: анонс і прогноз матчу чемпіонату світу-2022
Сьогодні 07:37 1069
Бразилія зіграє зі Швейцарією, Португалія - з Уругваєм: розклад матчів 28 листопада на ЧС-2022
Сьогодні 07:00 179
Гол дня: Фуллер елегантним ударом із краю штрафного вирвав перемогу для Коста-Рики в матчі з Японією на ЧС-2022
Вчора 23:56 425
Іспанія - Німеччина 1:1. Як це було
Вчора 22:53 8812
Збірна Хорватії впевнено переграла Канаду у 2 турі ЧС-2022
Вчора 19:58 366
Прямі трансляції

Мората зрівнявся з Єрро за голами за збірну Іспанії

Сьогодні 08:09 211 0
Загалом в активі Альваро 29 голів у складі національної команди
Мората зрівнявся з Єрро за голами за збірну Іспанії
#Мората, #Збірна Іспанії з футболу, #Чемпіонат світу-2022 з футболу

Джерело - Чемпіон.

Нападник збірної Іспанії Альваро Мората відкрив рахунок у матчі проти Німеччини на ЧС-2022 (1:1).

Про це повідомляє пресслужба "Фурії Рохи".

Форвард з’явився на полі на 54-й хвилині, а м’ячем відзначився на 62-й. У першому турі проти Коста-Рики Мората також забив після виходу на заміну.

  Актуально: Мората відзначився історичним досягненням у збірній Іспанії на ЧС

Загалом в активі Альваро 29 голів у складі національної команди у 59 іграх. Він зрівнявся з Фернандо Єрро та розділяє з ним 5-ту позицію у списку найкращих бомбардирів збірної.

Коментарі ()
Популярне зараз
Іспанія - Німеччина: де дивитися матч ЧС-2022 Іспанія - Німеччина: де дивитися матч ЧС-2022 3039
Хорватія - Канада - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022 Хорватія - Канада - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022 1159
Іспанія - Німеччина 1:1. Як це було Іспанія - Німеччина 1:1. Як це було 8812
Польща - Аргентина: онлайн-трансляція матчу ЧС-2022 Польща - Аргентина: онлайн-трансляція матчу ЧС-2022 1197
Іспанія - Німеччина - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022 Іспанія - Німеччина - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022 3325
Роман Яремчук святкує 27-й день народження: згадуємо голи нападника за збірну України Роман Яремчук святкує 27-й день народження: згадуємо голи нападника за збірну України 2070
Рекомендуємо
Олімпійські ігри-2022 для України від А до Я. Без надії вболіваємо Олімпійські ігри-2022 для України від А до Я. Без надії вболіваємо 4798 2
Від Ліллегаммера до Пхьончхана: згадуємо всі українські медалі на зимових Олімпійських іграх Від Ліллегаммера до Пхьончхана: згадуємо всі українські медалі на зимових Олімпійських іграх 8417
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 223998 3
Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами 30510 2
Дівчина дня. Олександра Назарова - чарівна українська фігуристка, яка понесе прапор на відкритті Олімпіади Дівчина дня. Олександра Назарова - чарівна українська фігуристка, яка понесе прапор на відкритті Олімпіади 46254
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 86405