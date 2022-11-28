Мората зрівнявся з Єрро за голами за збірну Іспанії

Загалом в активі Альваро 29 голів у складі національної команди

Джерело - Чемпіон.

Нападник збірної Іспанії Альваро Мората відкрив рахунок у матчі проти Німеччини на ЧС-2022 (1:1).

Про це повідомляє пресслужба "Фурії Рохи".

Форвард з’явився на полі на 54-й хвилині, а м’ячем відзначився на 62-й. У першому турі проти Коста-Рики Мората також забив після виходу на заміну.

Актуально: Мората відзначився історичним досягненням у збірній Іспанії на ЧС

Загалом в активі Альваро 29 голів у складі національної команди у 59 іграх. Він зрівнявся з Фернандо Єрро та розділяє з ним 5-ту позицію у списку найкращих бомбардирів збірної.