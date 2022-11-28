Мората зрівнявся з Єрро за голами за збірну Іспанії

Джерело - Чемпіон.
Нападник збірної Іспанії Альваро Мората відкрив рахунок у матчі проти Німеччини на ЧС-2022 (1:1).
Про це повідомляє пресслужба "Фурії Рохи".
Форвард з’явився на полі на 54-й хвилині, а м’ячем відзначився на 62-й. У першому турі проти Коста-Рики Мората також забив після виходу на заміну.
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Загалом в активі Альваро 29 голів у складі національної команди у 59 іграх. Він зрівнявся з Фернандо Єрро та розділяє з ним 5-ту позицію у списку найкращих бомбардирів збірної.
🤩 Con este tanto, @AlvaroMorata suma 2⃣9⃣ goles con la @SEFutbol e iguala a Fernando Hierro como quinto máximo goleador de la historia de nuestra Selección.— Selección Española de Fútbol (@SEFutbol) November 27, 2022
👏🏻 ¡¡ENHORABUENA, ÁLVARO!!#ESP 🆚 #GER | 1-0 | 69’#VamosEspaña | #Catar2022 pic.twitter.com/NFmuT1zSy6