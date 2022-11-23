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Спортдиректор Болоньї: Ціна на Маліновського непідйомна для нас

Сьогодні 13:25 189 0
Марко Ді Вайо розповів чи зможе Болонья придбати Маліновського
Спортдиректор Болоньї: Ціна на Маліновського непідйомна для нас
#Аталанта, #Болонья, #Руслан Маліновський

Джерело - TuttoMercatoWeb.

Болонья не зможе собі дозволити трансфер українського хавбека Аталанти Руслана Маліновського.

Про це розповів спортивний директор клубу Марко Ді Вайо.

"Ні, ціна на Маліновського непідйомна для нас як економічно, так і технічно. Він показав себе на європейському рівні й, на мою думку, залишиться в середовищі клубів, які виступають у єврокубках".

  Актуально: Тоттенгем готує трансфер Маліновського

"Наразі ми можемо запрошувати невідомих гравців, працювати над їх прогресом. У цьому сегменті ринку ми користуємося довірою. Зараз наша задача - підняти рівень клубу, щоб дозволити собі Маліновського у майбутньому", - сказав Ді Вайо.

Нагадаємо, Аталанта готова розглянути пропозиції щодо Маліновського.

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