Спортдиректор Болоньї: Ціна на Маліновського непідйомна для нас

Джерело - TuttoMercatoWeb.
Болонья не зможе собі дозволити трансфер українського хавбека Аталанти Руслана Маліновського.
Про це розповів спортивний директор клубу Марко Ді Вайо.
"Ні, ціна на Маліновського непідйомна для нас як економічно, так і технічно. Він показав себе на європейському рівні й, на мою думку, залишиться в середовищі клубів, які виступають у єврокубках".
Актуально: Тоттенгем готує трансфер Маліновського
"Наразі ми можемо запрошувати невідомих гравців, працювати над їх прогресом. У цьому сегменті ринку ми користуємося довірою. Зараз наша задача - підняти рівень клубу, щоб дозволити собі Маліновського у майбутньому", - сказав Ді Вайо.
Нагадаємо, Аталанта готова розглянути пропозиції щодо Маліновського.