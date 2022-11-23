Спортдиректор Болоньї: Ціна на Маліновського непідйомна для нас

Болонья не зможе собі дозволити трансфер українського хавбека Аталанти Руслана Маліновського.

Про це розповів спортивний директор клубу Марко Ді Вайо.

"Ні, ціна на Маліновського непідйомна для нас як економічно, так і технічно. Він показав себе на європейському рівні й, на мою думку, залишиться в середовищі клубів, які виступають у єврокубках".