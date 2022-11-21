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Аталанта готова розглянути пропозиції щодо Маліновського

Сьогодні 19:27 203 0
Руслан Маліновський може змінити клуб
Аталанта готова розглянути пропозиції щодо Маліновського
Фото - gettyimages
#Аталанта, #Руслан Маліновський, #Футбольні трансфери

Джерело - sport.ua.

Аталанта під час зимової паузи планує позбутися українського півзахисника команди Руслана Маліновського.

Про це повідомляє Gazzetta dello Sport.

У "богині" ухвалили рішення про розлучення з Малиновським, враховуючи той факт, що йому вже 29 років, і він не входить до гравців далекої перспективи. Поряд із Русланом, аналогічний статус має і 31-річний колумбійський нападник Дуван Сапата.

В Аталанті хочуть у зимове міжсезоння спробувати продати і Малиновського, і Сапату.

Клуб із Бергамо оцінює українського півзахисника у 15-18 млн євро.

Нагадаємо, Конте вважає Маліновського головною трансферною ціллю.

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