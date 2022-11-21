Тоттенгем готує трансфер Маліновського

Джерело - isport.ua.
Тоттенгем готується зробити Аталанті трансферну пропозицію щодо півзахисника Руслана Маліновського.
Про це повідомляє Football Italia з посиланням на La Gazzetta dello Sport.
Тренер "шпор" Антоніо Конте дав зрозуміти, що хоче, щоб його клуб підписав півзахисника вже у січні.
Український хавбек був тісно пов'язаний з переїздом із Бергамо минулого літа - крім англійців він серйозно цікавив Марсель, але до трансферу так і не дійшло.
Повідомляється, що Тоттенгем заради Маліновського готовий розлучитися з 15-18 мільйонами євро.
Нагадаємо, Аталанта готова розглянути пропозиції щодо Маліновського.