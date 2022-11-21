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Тоттенгем готує трансфер Маліновського

Сьогодні 21:52 270 0
Тоттенгем готує пропозицію Аталанті
Тоттенгем готує трансфер Маліновського
Фото - gettyimages
#Аталанта, #Руслан Маліновський, #Тоттенгем, #Футбольні трансфери

Джерело - isport.ua.

Тоттенгем готується зробити Аталанті трансферну пропозицію щодо півзахисника Руслана Маліновського.

Про це повідомляє Football Italia з посиланням на La Gazzetta dello Sport.

Тренер "шпор" Антоніо Конте дав зрозуміти, що хоче, щоб його клуб підписав півзахисника вже у січні.

Український хавбек був тісно пов'язаний з переїздом із Бергамо минулого літа - крім англійців він серйозно цікавив Марсель, але до трансферу так і не дійшло.

Повідомляється, що Тоттенгем заради Маліновського готовий розлучитися з 15-18 мільйонами євро.

Нагадаємо, Аталанта готова розглянути пропозиції щодо Маліновського.

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