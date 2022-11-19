Джерело - tribuna.com.
Нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе ще не реалізував повністю весь свій потенціал.
Про це розповів футбольний радник паризького клубу Луїш Кампуш.
"Мбаппе реалізував лише 40-50% свого потенціалу. Я нагадую йому про це щодня. Кіліан може ще багато чого дати.
Не всі розвиваються однаково швидко. Мбаппе у 16 років вже був розвинений на всіх рівнях. Фізично він був дуже сильний і мав розуміння гри, як у 26-річного футболіста", - зазначив Кампуш.
Нагадаємо, Клопп хоче підписати Мбаппе в зимове трансферне вікно.