Головне
Катар - чемпіон світу зі скандалів
Сьогодні 07:51 5414 6
Стаховський у формі Національної гвардії України офіційно завершив кар'єру
Сьогодні 07:47 466
Чого очікувати від ЧС-2022 у Катарі: думка спортивних журналістів
Сьогодні 07:30 456
Чемпіонат України-2022/23 з хокею: календар, результати, турнірна таблиця
Сьогодні 06:53 9715
Катар – Еквадор: анонс і прогноз матчу чемпіонату світу-2022
Вчора 19:53 521
S1mple задонатив 100 тисяч доларів у межах співпраці NAVI з UNITED24
Вчора 19:16 312
Андріюк: Павелку вручили повістку до Генпрокуратури
Вчора 19:00 800
Гутцайт: Суркісом та Шуфричем подані заяви про вихід зі складу НОК
Вчора 18:25 701
Павелко призупинив членство в НОК через обрання представників ОПЗЖ
Вчора 18:02 616 1
Пронін підтримав Шевченка і вийшов зі складу НОК
Вчора 17:33 1173
Прямі трансляції

Кампуш: Мбаппе реалізував лише 40-50% свого потенціалу

Сьогодні 11:27 209 0
Луїш Кампуш прокоментував розвиток Кіліана Мбаппе.
Кампуш: Мбаппе реалізував лише 40-50% свого потенціалу
#Чемпіонат Франції, Ліга 1, #ПСЖ, #Кіліан Мбаппе, #Луїш Кампуш

Джерело - tribuna.com.

Нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе ще не реалізував повністю весь свій потенціал.

Про це розповів футбольний радник паризького клубу Луїш Кампуш.

"Мбаппе реалізував лише 40-50% свого потенціалу. Я нагадую йому про це щодня. Кіліан може ще багато чого дати.

Не всі розвиваються однаково швидко. Мбаппе у 16 років вже був розвинений на всіх рівнях. Фізично він був дуже сильний і мав розуміння гри, як у 26-річного футболіста", - зазначив Кампуш.

Нагадаємо, Клопп хоче підписати Мбаппе в зимове трансферне вікно.

Коментарі ()
Популярне зараз
Нокаут за 11 секунд. 5 років тому встановили світовий рекорд в боксі Нокаут за 11 секунд. 5 років тому встановили світовий рекорд в боксі 13017
Катар - чемпіон світу зі скандалів Катар - чемпіон світу зі скандалів 5414 6
Донбас порожняк нє гоніт: 14 років тому почав мовлення телеканал Футбол Донбас порожняк нє гоніт: 14 років тому почав мовлення телеканал Футбол 5566 1
Шевченко: Не можу залишитися в складі НОК за такого складу Шевченко: Не можу залишитися в складі НОК за такого складу 6915 3
День в історії: 53 роки тому Пеле забив свій 1000-й гол День в історії: 53 роки тому Пеле забив свій 1000-й гол 6421
Чемпіонат України-2022/23 з хокею: календар, результати, турнірна таблиця Чемпіонат України-2022/23 з хокею: календар, результати, турнірна таблиця 9715
Рекомендуємо
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 29236 1
61 рік тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 61 рік тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 19545
Українські фани разом із португальцями відсвяткували перемогу над Росією. ВІДЕО Українські фани разом із португальцями відсвяткували перемогу над Росією. ВІДЕО 27128
Шеф-редактор Чемпіона: Навіщо тренери терплять бидло-поведінку Селезньова? Шеф-редактор Чемпіона: Навіщо тренери терплять бидло-поведінку Селезньова? 19850 7
Ломаченко і прапор Аккермана: чого Василь так і не зрозумів Ломаченко і прапор Аккермана: чого Василь так і не зрозумів 18674 12
Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами 29918 2