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Клопп хоче підписати Мбаппе в зимове трансферне вікно

Вчора 23:00 228 0
Клопп хоче підсилити склад команди перед протистоянням з Реалом
Клопп хоче підписати Мбаппе в зимове трансферне вікно
#Юрген Клопп, #Ліверпуль, #ПСЖ, #Кіліан Мбаппе

Джерело - Defensa Central.

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп провів розмову з менеджерами клубу, на якій обговорив потенційний трансфер нападника ПСЖ Кіліана Мбаппе.

Про це повідомляє Defensa Central.

Німецький фахівець попросив розізнати, наскільки реальним є підписання 23-річного футболіста у січні. Клопп нібито хоче підсилити склад команди перед протистоянням з Реалом в 1/8 Ліги чемпіонів.

Керівництво Ліверпуля натомість вважає, що жодних шансів на перехід Мбаппе наразі немає.

Нагадаємо, Клопп отримав один матч дискваліфікації.

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