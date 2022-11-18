Джерело - Defensa Central.
Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп провів розмову з менеджерами клубу, на якій обговорив потенційний трансфер нападника ПСЖ Кіліана Мбаппе.
Про це повідомляє Defensa Central.
Німецький фахівець попросив розізнати, наскільки реальним є підписання 23-річного футболіста у січні. Клопп нібито хоче підсилити склад команди перед протистоянням з Реалом в 1/8 Ліги чемпіонів.
Керівництво Ліверпуля натомість вважає, що жодних шансів на перехід Мбаппе наразі немає.
Нагадаємо, Клопп отримав один матч дискваліфікації.