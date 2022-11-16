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Піке отримав 24 мільйони євро від іспанської федерації футболу

Сьогодні 16:50 393 0
Королівська іспанська федерація футболу заперечує це
Піке отримав 24 мільйони євро від іспанської федерації футболу
#Суперкубок Іспанії, #Жерар Піке

Джерело - El Mundo.

Підтвердилась інформація щодо домовленостей між Жераром Піке та RFEF стосовно Суперкубка Іспанії.

Про це повідомляє El Mundo.

Колишній захисник Барселони отримав по 4 мільйони євро за розіграш кожного Суперкубка Іспанії у країні Аравійського півострова.

Королівська іспанська федерація футболу заперечує це.

Президент RFEF Луїс Рубіалес намагався приховати виплату Піке. Але звіт іспанської антикорупційної прокуратури підтверджує зв'язок Піке з федерацією.

Нагадаємо, російський тереканал отримав права на трансляцію Кубка та Суперкубка Іспанії.

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