Піке отримав 24 мільйони євро від іспанської федерації футболу

Джерело - El Mundo.
Підтвердилась інформація щодо домовленостей між Жераром Піке та RFEF стосовно Суперкубка Іспанії.
Про це повідомляє El Mundo.
Колишній захисник Барселони отримав по 4 мільйони євро за розіграш кожного Суперкубка Іспанії у країні Аравійського півострова.
Королівська іспанська федерація футболу заперечує це.
Президент RFEF Луїс Рубіалес намагався приховати виплату Піке. Але звіт іспанської антикорупційної прокуратури підтверджує зв'язок Піке з федерацією.
Нагадаємо, російський тереканал отримав права на трансляцію Кубка та Суперкубка Іспанії.