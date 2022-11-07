Російський тереканал отримав права на трансляцію Кубка та Суперкубка Іспанії

Російський телеканал Матч ТВ покаже матчі Кубка та Суперкубка Іспанії.

Про це розповів генеральний продюсер телеканалу Олександр Тащін.

Матч ТВ став володарем прав на трансляцію цих турнірів на території Росії.

Контракт розрахований на 5 років.

Трансляції попередніх раундів Кубка Іспанії стартують уже цього тижня, а матчі основного раунду розпочнуться у перші дні нового року. Суперкубок, що складається із трьох матчів, покажуть 11, 12 та 15 січня.

Раніше Матч ТВ отримав права на трансляцію ЧС-2022.