Головне
Шахтар зіграє з Ренном, Барселона - з МЮ: Результати жеребкування 1/16 Ліги Європи
Сьогодні 14:19 2943 1
Favbet Foundation разом із партнерами передав ЗСУ п’ять автомобілів, спальні мішки і «буржуйки»
Сьогодні 20:27 10
Збірна України U21 оголосила склад на товариські матчі
Сьогодні 19:58 139
Історія дня. Як найкращого українського арбітра довічно відлучили від футболу
Сьогодні 18:38 16273
Дніпро-1 зіграє з АЕК Ларнака: Результати жеребкування 1/16 Ліги конференцій
Сьогодні 15:19 905 1
Реал зіграє з Ліверпулем, ПСЖ - з Баварією: Результати жеребкування 1/8 Ліги чемпіонів
Сьогодні 13:21 1417
Рейтинг ATP: Крутих залишається першою ракеткою України
Сьогодні 10:33 33852
Зінченко - на першому місці серед українців за кількістю матчів в АПЛ
Вчора 22:25 484 3
Усик зберіг першу позицію в рейтингу P4P від DAZN
Вчора 21:27 628
Рух у меншості дотис Кривбас у 11 турі УПЛ
Вчора 17:13 502
Прямі трансляції

Російський тереканал отримав права на трансляцію Кубка та Суперкубка Іспанії

Сьогодні 20:16 74 0
Російський тереканал отримав права на трансляцію Кубка та Суперкубка Іспанії

Джерело - tribuna.com.

Російський телеканал Матч ТВ покаже матчі Кубка та Суперкубка Іспанії.

Про це розповів генеральний продюсер телеканалу Олександр Тащін.

Матч ТВ став володарем прав на трансляцію цих турнірів на території Росії.

Контракт розрахований на 5 років.

Трансляції попередніх раундів Кубка Іспанії стартують уже цього тижня, а матчі основного раунду розпочнуться у перші дні нового року. Суперкубок, що складається із трьох матчів, покажуть 11, 12 та 15 січня.

Раніше Матч ТВ отримав права на трансляцію ЧС-2022.

Коментарі ()
Популярне зараз
Історія дня. Як найкращого українського арбітра довічно відлучили від футболу Історія дня. Як найкращого українського арбітра довічно відлучили від футболу 16273
Зінченко вкинув найгірший аут в історії: фани кепкують з українця після матчу Челсі - Арсенал - ВІДЕО Зінченко вкинув найгірший аут в історії: фани кепкують з українця після матчу Челсі - Арсенал - ВІДЕО 1647
Лаціо переграв Рому в дербі, Ювентус розібрався з Інтером: Результати матчів Серії А Лаціо переграв Рому в дербі, Ювентус розібрався з Інтером: Результати матчів Серії А 1675
Шахтар зіграє з Ренном, Барселона - з МЮ: Результати жеребкування 1/16 Ліги Європи Шахтар зіграє з Ренном, Барселона - з МЮ: Результати жеребкування 1/16 Ліги Європи 2943 1
Рейтинг ATP: Крутих залишається першою ракеткою України Рейтинг ATP: Крутих залишається першою ракеткою України 33852
Циганков має намір безкоштовно покинути Динамо Циганков має намір безкоштовно покинути Динамо 2734
Рекомендуємо
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 33247
Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 29236 1
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 38405
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 57111 1
Дівчина дня: неперевершена Інна Ярмоленко Дівчина дня: неперевершена Інна Ярмоленко 42672
Він приховував свій діагноз. Унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче Він приховував свій діагноз. Унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче 54418