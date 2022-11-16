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Моурінью отримав два матчі дискваліфікації

Сьогодні 09:49 232 0
Моурінью пропустить два матчі
Моурінью отримав два матчі дискваліфікації
#Моурінью, #Рома

Джерело - Чемпіон.

Наставник Роми Жозе Моурінью отримав дискваліфікацію через недисципліновану поведінку в матчі 15-го туру Серії А проти Торіно (1:1).

У рішенні італійської федерації сказано, що на 89-й хвилині Жозе Моурінью вискочив на поле, оскільки йому не сподобалося рішення арбітра. Жозе погрожував судді й кілька разів звернувся до нього з образливими словами.

Моурінью не зможе бути присутнім на тренерській лаві в наступних матчах вовків проти Болоньї (4 січня) та Мілана (8 січня).

Раніше повідомлялося, що Моурінью може повернутися в Реал, якщо Анчелотті завершить кар'єру.

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