Моурінью отримав два матчі дискваліфікації

Моурінью пропустить два матчі

Джерело - Чемпіон.

Наставник Роми Жозе Моурінью отримав дискваліфікацію через недисципліновану поведінку в матчі 15-го туру Серії А проти Торіно (1:1).

У рішенні італійської федерації сказано, що на 89-й хвилині Жозе Моурінью вискочив на поле, оскільки йому не сподобалося рішення арбітра. Жозе погрожував судді й кілька разів звернувся до нього з образливими словами.

Моурінью не зможе бути присутнім на тренерській лаві в наступних матчах вовків проти Болоньї (4 січня) та Мілана (8 січня).

Раніше повідомлялося, що Моурінью може повернутися в Реал, якщо Анчелотті завершить кар'єру.