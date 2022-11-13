Головне
Перейра нокаутував Адесанью та завоював титул чемпіона UFC
Сьогодні 08:26 509
Адесан'я програв Перейрі, Пуар'є задушив Чендлера: результати UFC 281
Сьогодні 11:40 181
IBF призначила для Усика обов'язкового претендента
Сьогодні 10:43 1263
Зінченко взяв участь у обох голах Арсенала в матчі АПЛ з Вулвергемптоном - ВІДЕО
Вчора 23:52 3803
Арсенал із Зінченком переграв Вулвергемптон, Брентфорд Ярмолюка переміг Манчестер Сіті: Результати 16 туру АПЛ
Вчора 23:39 1652
Баварія розібралась з Шальке, Лейпциг дотиснув Вердер: Результати 15 туру Бундесліги
Вчора 21:26 447
S1mple – гравець десятиліття в CS:GO
Вчора 20:25 322
Луческу готовий завершити тренерську кар'єру
Вчора 16:56 2985
Жіноча Суперліга України-Дмарт: календар, результати, турнірна таблиця
Вчора 16:22 5161
Костюк принесла Україні перемогу над Японією в Кубку Біллі Джин Кінг
Вчора 09:23 948
Прямі трансляції

Моурінью може повернутися в Реал, якщо Анчелотті завершить кар'єру

Сьогодні 14:01 155 0
Португальець не веде переговорів з Ромою
Моурінью може повернутися в Реал, якщо Анчелотті завершить кар'єру

Джерело - Roma Press.

Головний тренер Роми Жозе Моурінью може повернутися до Реалу, якщо Карло Анчелотті завершить кар'єру.

Про це повідомляє Roma Press.

Португальець не веде переговорів з Ромою про новий контракт. Термін чинної угоди спливає влітку 2024 року.

На цьому тлі президент Реала Флорентіно Перес проявляє інтерес до Моурінью, який уже працював у клубі з 2010 до 2013 року.

Карло Анчелотті, який тренує Мадрид зараз, наприкінці сезону може ухвалити рішення про завершення кар'єри. Якщо це станеться, то Перес зв'яжеться з Моурінь наступного літа.

Раніше повідомлялося, що Моурінью може продовжити контракт з Ромою.

Коментарі ()
Популярне зараз
Чемпіонат світу-2022: розклад, календар, результати, турнірна таблиця Чемпіонат світу-2022: розклад, календар, результати, турнірна таблиця 1930
Жіноча Суперліга України-Дмарт: календар, результати, турнірна таблиця Жіноча Суперліга України-Дмарт: календар, результати, турнірна таблиця 5161
Зінченко взяв участь у обох голах Арсенала в матчі АПЛ з Вулвергемптоном - ВІДЕО Зінченко взяв участь у обох голах Арсенала в матчі АПЛ з Вулвергемптоном - ВІДЕО 3803
Арсенал із Зінченком переграв Вулвергемптон, Брентфорд Ярмолюка переміг Манчестер Сіті: Результати 16 туру АПЛ Арсенал із Зінченком переграв Вулвергемптон, Брентфорд Ярмолюка переміг Манчестер Сіті: Результати 16 туру АПЛ 1652
Ворскла - Дніпро-1 - онлайн-трансляція LIVE - УПЛ Ворскла - Дніпро-1 - онлайн-трансляція LIVE - УПЛ 2025
Луческу готовий завершити тренерську кар'єру Луческу готовий завершити тренерську кар'єру 2985
Рекомендуємо
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 19736
Лобановський назавжди. 83 роки тому народився легендарний тренер Динамо Лобановський назавжди. 83 роки тому народився легендарний тренер Динамо 7771
"В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини "В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини 22914 3
Setanta Sports Ukraine: де дивитися онлайн телеканалу Setanta Sports Ukraine: де дивитися онлайн телеканалу 32156
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 16725
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 259454