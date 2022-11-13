Моурінью може повернутися в Реал, якщо Анчелотті завершить кар'єру

Португальець не веде переговорів з Ромою

Джерело - Roma Press.

Головний тренер Роми Жозе Моурінью може повернутися до Реалу, якщо Карло Анчелотті завершить кар'єру.

Про це повідомляє Roma Press.

Португальець не веде переговорів з Ромою про новий контракт. Термін чинної угоди спливає влітку 2024 року.

На цьому тлі президент Реала Флорентіно Перес проявляє інтерес до Моурінью, який уже працював у клубі з 2010 до 2013 року.

Карло Анчелотті, який тренує Мадрид зараз, наприкінці сезону може ухвалити рішення про завершення кар'єри. Якщо це станеться, то Перес зв'яжеться з Моурінь наступного літа.

Раніше повідомлялося, що Моурінью може продовжити контракт з Ромою.