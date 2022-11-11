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Роналдо може продати свої акції Вальядоліда

Сьогодні 12:19 264 0
У квітні цього року Роналдо придбав 90 відсотків акцій Крузейро
Роналдо може продати свої акції Вальядоліда
#Вальядолід, #Роналдо

Джерело - Relevo.

Власник Вальядоліда та колишній нападник Роналдо розглядає можливість продажу своєї частини акцій клубу.

Про це повідомляє Relevo.

У 2018 році бразилець придбав 51 відсоток акцій клубу за 30 млн євро, а через рік - ще 21 відсоток.

Крім того, він прагне продавати клуб тільки тому, хто гарантує подальший розвиток команді.

У квітні цього року Роналдо придбав 90 відсотків акцій Крузейро за 62,5 млн, паралельно виплативши борг клубу перед ФІФА у розмірі 7,7 млн євро.

Раніше повідомлялося, що Роналдо міг купити клуб АПЛ.

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