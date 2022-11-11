У квітні цього року Роналдо придбав 90 відсотків акцій Крузейро

Джерело - Relevo.

Власник Вальядоліда та колишній нападник Роналдо розглядає можливість продажу своєї частини акцій клубу.

Про це повідомляє Relevo.

У 2018 році бразилець придбав 51 відсоток акцій клубу за 30 млн євро, а через рік - ще 21 відсоток.

Крім того, він прагне продавати клуб тільки тому, хто гарантує подальший розвиток команді.

У квітні цього року Роналдо придбав 90 відсотків акцій Крузейро за 62,5 млн, паралельно виплативши борг клубу перед ФІФА у розмірі 7,7 млн євро.

Раніше повідомлялося, що Роналдо міг купити клуб АПЛ.