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Роналдо міг купити клуб АПЛ

Сьогодні 13:24 123 0
Роналдо був близьким до придбання Брентфорда
Роналдо міг купити клуб АПЛ
Фото - gettyimages
#Роналдо

Джерело - sport.ua.

Ексфорвард збірної Бразилії та Реала Роналдо міг стати власником Брентфорда.

Про це розповів сам футболіст.

"Перед тим, як купити Реал Вальядолід, я шукав багато можливостей у Лондоні. Я мешкав там протягом трьох років. Я шкодую, що мені не вдалося придбати клуб в Англії, а зараз це дуже дорого. Я був близький до придбання Брентфорда п'ять чи шість років тому. Зараз у них все добре, а у мене два інші клуби, два головні болі, і у вихідні я не маю спокою!", - відзначив Роналдо

Зазначимо, що 37-річний функціонер є власником бразильського клубу Крузейро, а також Реал Вальядоліда, який виступає в іспанській Ла-Лізі.

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