Роналдо міг купити клуб АПЛ

Роналдо був близьким до придбання Брентфорда

Ексфорвард збірної Бразилії та Реала Роналдо міг стати власником Брентфорда.

Про це розповів сам футболіст.

"Перед тим, як купити Реал Вальядолід, я шукав багато можливостей у Лондоні. Я мешкав там протягом трьох років. Я шкодую, що мені не вдалося придбати клуб в Англії, а зараз це дуже дорого. Я був близький до придбання Брентфорда п'ять чи шість років тому. Зараз у них все добре, а у мене два інші клуби, два головні болі, і у вихідні я не маю спокою!", - відзначив Роналдо

Зазначимо, що 37-річний функціонер є власником бразильського клубу Крузейро, а також Реал Вальядоліда, який виступає в іспанській Ла-Лізі.