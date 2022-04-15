Крузейро став другим клубом, що належить Роналдо

Джерело - Чемпіон.

Колишній нападник Реала та збірної Бразилії Роналдо став новим власником Крузейро.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Сторони підписали угоду і бразилець увійшов до керівництва клубу.

Роналдо купив 90% акцій Крузейро ще в грудні. Тоді він заплатив близько 70 млн доларів.

Бразилець грав за Крузейро з 1993 до 1994 року, це його перший професійний клуб у кар’єрі.

Крузейро став другим клубом, що належить Роналдо. Він також володіє іспанським Вальядолідом.

Нагадаємо, власники ПСЖ вирішили продати клуб.