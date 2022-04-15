Джерело - Чемпіон.
Колишній нападник Реала та збірної Бразилії Роналдо став новим власником Крузейро.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Сторони підписали угоду і бразилець увійшов до керівництва клубу.
Роналдо купив 90% акцій Крузейро ще в грудні. Тоді він заплатив близько 70 млн доларів.
Бразилець грав за Крузейро з 1993 до 1994 року, це його перший професійний клуб у кар’єрі.
Крузейро став другим клубом, що належить Роналдо. Він також володіє іспанським Вальядолідом.
Нагадаємо, власники ПСЖ вирішили продати клуб.