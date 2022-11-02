Динамо Київ стане останнім клубом в кар'єрі румунського тренера Мірчі Луческу.

Про це розповів журналіст Ігор Циганик в ефірі авторської програми Циганик LIVE.

"Луческу сам не піде з Динамо. Він не збирається йти у відставку та вважає, що у нього є натхнення й сили, щоб виправити ситуацію, яка склалася. Він вважає, що можна ще поборотися в УПЛ.

Ну і найголовніше те, що його контракт розрахований ще на 1,5 року. Луческу розуміє, що у нього в запасі є ще один сезон, який потенційно дозволить йому піти переможцем. Тобто наступний сезон може стати для нього завершальним в кар'єрі. Зараз йому 77 років, буде 78 – ну що далі вже тренувати? Він побореться до кінця, але наступного сезону може піти переможцем. Він чіплятиметься за це.

Які рішення прийматиме президент Динамо? Наразі він не збирається прощатися з Луческу. Поставимо крапку. Звичайно ж, після двох-трьох матчів йому може увірватися терпець", – сказав Циганик.