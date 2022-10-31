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Хаві: Барселона точно щось виграє у 2023 році

Сьогодні 22:59 143 0
Головний тренер каталонців розповів про спад команди
Хаві: Барселона точно щось виграє у 2023 році
#Барселона, #Хаві Ернандес

Джерело - Mundo Deportivo.

Каталонська Барселона зможе боротися за титули вже наступного року.

Про це розповів головний тренер команди Хаві.

"Я налаштований позитивно. Думаю, що ми на вірному шляху, потрібен лише час. У 2023 році ми точно щось виграємо. Давайте лише почекаємо 2023 року, щоб дізнатися, які у нас варіанти".

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"Ми добре йдемо в Ла-Лізі, спробували боротися в найскладнішій групі Ліги чемпіонів, нехай безуспішно. В ігровому плані за рік ми зробили крок вперед, хоча кроки ці, можливо, менші, ніж ми розраховували. Але треба зберігати спокій і продовжувати працювати", - сказав Хаві.

Раніше Барселона дотисла Валенсію в 12 турі Ла-Ліги.

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