Хаві: Барселона точно щось виграє у 2023 році

Джерело - Mundo Deportivo.
Каталонська Барселона зможе боротися за титули вже наступного року.
Про це розповів головний тренер команди Хаві.
"Я налаштований позитивно. Думаю, що ми на вірному шляху, потрібен лише час. У 2023 році ми точно щось виграємо. Давайте лише почекаємо 2023 року, щоб дізнатися, які у нас варіанти".
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"Ми добре йдемо в Ла-Лізі, спробували боротися в найскладнішій групі Ліги чемпіонів, нехай безуспішно. В ігровому плані за рік ми зробили крок вперед, хоча кроки ці, можливо, менші, ніж ми розраховували. Але треба зберігати спокій і продовжувати працювати", - сказав Хаві.
Раніше Барселона дотисла Валенсію в 12 турі Ла-Ліги.