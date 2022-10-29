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Барселона хоче повернути Мессі вже в зимове трансферне вікно

Сьогодні 13:41 123 0
ПСЖ не хоче відпускати нападника
Барселона хоче повернути Мессі вже в зимове трансферне вікно
#Барселона, #Ліонель Мессі, #ПСЖ

Джерело - Чемпіон.

Барселона зацікавлена ​​у поверненні аргентинського нападника ПСЖ Ліонеля Мессі до каталонського клубу вже у січневе трансферне вікно.

Про це повідомляє Sport.es.

Раніше про серйозність намірів щодо повернення до Барселони Мессі заявляв президент іспанського клубу Жоан Лапорта. У середині жовтня функціонер говорив про те, що зустрінеться та обговорить з аргентинцем його потенційне повернення під час церемонії вручення Золотого м'яча у Парижі.

Влітку Барселона активувала кілька фінансових важелів, які дозволили їй придбати кількох футболістів для посилення складу. Однак за умовами цих угод Барселона має право розпоряджатися прибутком у співвідношенні 1:1 лише до наступного літа, коли зможе витрачати лише один зароблений євро із п'яти. У зв'язку з цією обставиною керівництво клубу хоче вжити заходів щодо повернення Мессі вже взимку, використавши всі зекономлені кошти.

Цьому трансферу можуть перешкодити погані стосунки між клубами, а також факт того, що ПСЖ не хоче відпускати нападника у зимове трансферне вікно. Крім того, Барселона ще не зв'язувалася із представниками Мессі.

Нагадаємо Зарплата Мессі може завадити ПСЖ продовжити з ним контракт.

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