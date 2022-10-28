Хаві: Якщо не буде результатів - прийде інший тренер

Тренер Барселони прокоментував виліт з Ліги чемпіонів

Джерело - Diario Sport.

Головний тренер Барселони Хаві продовжить працювати в каталонському клубі.

Про це він розповів після вильоту з Ліги чемпіонів.

"Ми не будемо припиняти роботу, я повністю впевнений в цьому проєкті. Це не те, що ми очікували. У нас дуже високі очікування, але ми вилетіли з Ліги чемпіонів. Ми не в найкращій ситуації, ми повинні миритися з критикою і продовжувати працювати. У мене є довіра президента та керівництва клубу. У мене немає іншого виходу, окрім як продовжувати працювати".

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"У гостьовому матчі з Баварією ми бачили велику Барсу. Проти Вільярреала, Атлетіка, Реала та Севільї на виїзді ми зіграли добре. Результат не повинен нас відволікати. Я пережив це як футболіст. Ми не повинні відходити від своїх ідей. Я думаю, що результати прийдуть, а якщо ні, то прийде інший тренер", - сказав Хаві.

Нагадаємо, Барселона вдруге поспіль не вийшла у плей-оф Ліги чемпіонів.