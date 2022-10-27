Хаві пояснив погром від Баварії

Барселона не чинила належного опору Баварії у матчі 5 туру Ліги чемпіонів.

Про це розповів головний тренер іспанського клубу Хаві.

"Нам потрібна самокритика. У кожному з попередніх матчів Ліги чемпіонів ми залишалися як мінімум конкурентоспроможними. Так, у Мюнхені, вважаю, ми перегравали "Баварію". На відміну від цього вечора. У своїй бесіді з командою я говорив про сміливість, інтенсивність, виграш єдиноборств. Але вперше у цьому сезоні я відчуваю, що ми не чинили належного опору", - сказав Хаві.