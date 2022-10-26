Барселона вдруге поспіль не вийшла у плей-оф Ліги чемпіонів

Інтер вдома обіграв Вікторію Плзень (2:0) та гарантував собі вихід в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Таким чином теоретичні шанси на участь у плей-оф турніру втратила Барселона. Каталонці не наздоженуть міланців та Баварію в останніх матчах.

Барса вдруге поспіль закінчує виступи у Лізі чемпіонів на груповій стадії – минулого року клуб посів третє місце у квартеті з Баварією, Бенфікою та Динамо.

До цього іспанці 20 років поспіль виступали в плей-оф – востаннє їм це не вдалося ще у сезоні 2000/01.