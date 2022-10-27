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Худжамов анонсував плани на президентство в УАФ

Сьогодні 13:13 134 0
Рустам Худжамов прокоментував необхідність змін в українському футболі
Худжамов анонсував плани на президентство в УАФ
#Роман Зозуля, #Рустам Худжамов

Джерело - fanday.net.

Колишній український голкіпер Рустам Худжамов зацікавлений у серйозних змінах в українському футболі.

Про це розповів сам футболіст у коментарі FanDay.

"Ми з Романом (Зозулею, – прим.) говоримо про це. Спілкуємося з ним щотижня, але поки що не дійшли якогось висновку. Нині говорити про це – не час. Було б цікаво спробувати і йому, і мені. Але зараз головна перемога має бути інша, а потім уже розбиратимемося.

Коли настане час, ми з Романом точно докладатимемо спільні зусилля до цього. Є ще декілька колишніх футболістів, які зацікавлені у змінах в українському футболі, але я поки що не можу назвати їхні прізвища", – сказав Худжамов.

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