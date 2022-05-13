Худжамов: Щоб стати президентом УАФ треба, щоб за мене хоч хтось голосував

Джерело - Чемпіон.
Колишній воротар збірної України Рустам Худжамов готовий стати президентом УАФ.
Про це він розповів Брутальному футболу.
"Я не можу просто так піти. Щоб туди піти, я можу сам, але треба, щоб за мене хоч хтось голосував. Прийду і скажу: "Хлопці, тепер живемо по-новому". Всі там ваші мутки, потоки – все закривається. Всіх виганяємо, хто не хоче змінюватися. Хто буде красти – будемо підводити під кримінальну статтю. Хто на це піде? Скільки людей?".
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"Якщо мене висунуть, в принципі сколотити команду можна. Мене ніколи не цікавила кабінетна та політична робота. Я звик бути на полі. Мені там цікаво. Я хотів до війни школу воротарську відкрити. Але якщо скажуть: "Давай, чувак, змінюй", а провладні структури скажуть, що прикриють від нападок - а вони будуть - тому чому ні?", - сказав Худжамов.