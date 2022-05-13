Худжамов: Щоб стати президентом УАФ треба, щоб за мене хоч хтось голосував

Колишній голкіпер збірної України розповів про можливість стати президентом УАФ

Джерело - Чемпіон.

Колишній воротар збірної України Рустам Худжамов готовий стати президентом УАФ.

Про це він розповів Брутальному футболу.

"Я не можу просто так піти. Щоб туди піти, я можу сам, але треба, щоб за мене хоч хтось голосував. Прийду і скажу: "Хлопці, тепер живемо по-новому". Всі там ваші мутки, потоки – все закривається. Всіх виганяємо, хто не хоче змінюватися. Хто буде красти – будемо підводити під кримінальну статтю. Хто на це піде? Скільки людей?".

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